Беспокоят головокружения? Срочно обратитесь к врачу! Невролог объяснила, чем опасно такое состояние

Головокружение – это состояние, при котором человек ощущает вращение или потерю равновесия, которые часто сопровождаются слабостью, тошнотой или даже потерей сознания.

Ирина Копыток, врач-невролог клиники «Мерси»:

В медицине выделяют два вида головокружений. Это системное головокружение, которое связано с поражением вестибулярной системы, оно проявляется именно вращением вокруг своей оси или движением предметов вокруг пациента. И несистемное головокружение, которое не связано с поражением вестибулярной системы, сюда относятся любые другие виды неустойчивости, полуобморочные состояния и так далее.

Головокружение может быть вызвано вестибулярными нарушениями, изменением давления в ухе из-за инфекций или травм, сердечно-сосудистыми заболеваниями и другими патологиями. Ирина Копыток:

Чаще всего головокружения беспокоят пациентов с доброкачественным позиционным головокружением. К сожалению, пациенты, не зная об этом, ходят с заболеванием, которое лечится очень просто. В данном случае это связано с поражением так называемых полукружных каналов, которые находятся во внутреннем ухе, то есть это кратковременное головокружение, которое связано с движением кристаллов кальция. Есть определенные тесты, которые позволяют выяснить, какой канал с какой стороны поражен. И в таком случае возможно провести лечение буквально гимнастикой. Это так называемые маневры.

Для диагностики головокружения необходимо пройти осмотр у невролога или оториноларинголога. Врач может назначить комплексное обследование, включающее анализы крови, электрокардиограмму, тесты на равновесие, а также обследование вестибулярного аппарата. Ирина Копыток:

Головокружение бывает у пациентов, у которых находят такое заболевание, как акустическая невринома. Это головокружение связано еще и с поражением слуха, поэтому в данном случае, помимо вестибулярных исследований, проводится еще и тональная пороговая аудиометрия. Для визуализации этого заболевания назначается МРТ головного мозга. Очень хорошо видна акустическая невринома на МРТ, она хорошо диагностируется. Лечение, к сожалению, только хирургическое. Но сегодня пытаются находить такие методики хирургического лечения, которые являются неинвазивными или малоинвазивными.

Лечение головокружения зависит от причин его возникновения. Если головокружение вызвано вестибулярными нарушениями, может быть назначено физиотерапевтическое лечение или реабилитационные упражнения. При сердечно-сосудистых заболеваниях лечение направлено на стабилизацию давления и улучшение кровообращения. Ирина Копыток:

Кроме того, часто головокружение бывает при таком заболевании, как болезнь Меньера, и сопровождается нарушениями слуха, причем слух поражается необратимо. Это создает достаточно большие неудобства для пациентов, когда они имеют приступ головокружения, очень часто со рвотой и нарушением слуха. Длится этот приступ от 10 минут до 72 часов. Иногда это госпитализация. Как правило, это состояние очень тяжелое, пациентам очень тяжело его перенести.