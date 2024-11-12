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Беспокоят головокружения? Срочно обратитесь к врачу! Невролог объяснила, чем опасно такое состояние

12 ноября 2024 07:21
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Головокружение – это состояние, при котором человек ощущает вращение или потерю равновесия, которые часто сопровождаются слабостью, тошнотой или даже потерей сознания.

Беспокоят головокружения? Срочно обратитесь к врачу! Невролог объяснила, чем опасно такое состояние-2

Ирина Копыток, врач-невролог клиники «Мерси»:
В медицине выделяют два вида головокружений. Это системное головокружение, которое связано с поражением вестибулярной системы, оно проявляется именно вращением вокруг своей оси или движением предметов вокруг пациента. И несистемное головокружение, которое не связано с поражением вестибулярной системы, сюда относятся любые другие виды неустойчивости, полуобморочные состояния и так далее. 

Беспокоят головокружения? Срочно обратитесь к врачу! Невролог объяснила, чем опасно такое состояние-4

Головокружение может быть вызвано вестибулярными нарушениями, изменением давления в ухе из-за инфекций или травм, сердечно-сосудистыми заболеваниями и другими патологиями.

Ирина Копыток:
Чаще всего головокружения беспокоят пациентов с доброкачественным позиционным головокружением. К сожалению, пациенты, не зная об этом, ходят с заболеванием, которое лечится очень просто. В данном случае это связано с поражением так называемых полукружных каналов, которые находятся во внутреннем ухе, то есть это кратковременное головокружение, которое связано с движением кристаллов кальция. Есть определенные тесты, которые позволяют выяснить, какой канал с какой стороны поражен. И в таком случае возможно провести лечение буквально гимнастикой. Это так называемые маневры.

Беспокоят головокружения? Срочно обратитесь к врачу! Невролог объяснила, чем опасно такое состояние-6

Для диагностики головокружения необходимо пройти осмотр у невролога или оториноларинголога. Врач может назначить комплексное обследование, включающее анализы крови, электрокардиограмму, тесты на равновесие, а также обследование вестибулярного аппарата.

Ирина Копыток:
Головокружение бывает у пациентов, у которых находят такое заболевание, как акустическая невринома. Это головокружение связано еще и с поражением слуха, поэтому в данном случае, помимо вестибулярных исследований, проводится еще и тональная пороговая аудиометрия. Для визуализации этого заболевания назначается МРТ головного мозга. Очень хорошо видна акустическая невринома на МРТ, она хорошо диагностируется. Лечение, к сожалению, только хирургическое. Но сегодня пытаются находить такие методики хирургического лечения, которые являются неинвазивными или малоинвазивными.

Беспокоят головокружения? Срочно обратитесь к врачу! Невролог объяснила, чем опасно такое состояние-8

Лечение головокружения зависит от причин его возникновения. Если головокружение вызвано вестибулярными нарушениями, может быть назначено физиотерапевтическое лечение или реабилитационные упражнения. При сердечно-сосудистых заболеваниях лечение направлено на стабилизацию давления и улучшение кровообращения.

Ирина Копыток:
Кроме того, часто головокружение бывает при таком заболевании, как болезнь Меньера, и сопровождается нарушениями слуха, причем слух поражается необратимо. Это создает достаточно большие неудобства для пациентов, когда они имеют приступ головокружения, очень часто со рвотой и нарушением слуха. Длится этот приступ от 10 минут до 72 часов. Иногда это госпитализация. Как правило, это состояние очень тяжелое, пациентам очень тяжело его перенести.

Беспокоят головокружения? Срочно обратитесь к врачу! Невролог объяснила, чем опасно такое состояние-10

Важно обратиться к врачу при появлении головокружения, особенно если это состояние становится регулярным или сопровождается другими симптомами. Раннее выявление и лечение причин головокружения поможет предотвратить возможные осложнения и улучшить качество жизни.

Ирина Копыток:
При развитии головокружения пациента нужно в первую очередь уложить. Предплечья, шея и голова должны лежать на подушке. Как правило, пациенты не вращают головой, потому что любое движение головы вызывает у них усиление головокружения и даже тошноту и рвоту. Они как будто замирают в каком-то одном положении. Если у пациента будет развиваться тошнота, если приступ длится достаточно долгий период времени и не прекращаются симптомы, тогда лучше вызвать бригаду скорой помощи.

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