Гродненскому музею передали личные вещи маршала Соколовского

Блокноты, поздравительные телеграммы и парадные белые перчатки маршала Соколовского. В Гродно пополнились фонды историко-археологического музея, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Блокноты, поздравительные телеграммы и парадные белые перчатки маршала Соколовского. В Гродно пополнились фонды историко-археологического музея, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Личные вещи знаменитого военачальника передал в дар внук Сергей. В музее уже более полувека хранились предметы, предоставленные супругой маршала: это одежда, документы, а также книги его авторства. Все это можно будет увидеть на большой тематической выставке, которую готовят к 80-летию Великой Победы.
Елена Рапинчук, заместитель директора Гродненского государственного историко-археологического музея:
Конечно, очень порадовались подаркам, потому что фонды нашего музея пополнились ценнейшими экспонатами. Сергей Евгеньевич со своей супругой приехал в наш город Гродно, посетил наш музей, познакомился с экспозициями, безусловно, ему все понравилось. И он сказал, что, возможно, у них для нас еще есть подарок, при случае, если будет возможность такая, чтобы предметы экспонировались.
Неслучайно личные вещи военачальника родные передают именно в Гродно. Для Героя Советского Союза Василия Соколовского это родные места.