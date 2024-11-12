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Гродненскому музею передали личные вещи маршала Соколовского

12 ноября 2024 07:01
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Блокноты, поздравительные телеграммы и парадные белые перчатки маршала Соколовского. В Гродно пополнились фонды историко-археологического музея, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Гродненскому музею передали личные вещи маршала Соколовского-2

Личные вещи знаменитого военачальника передал в дар внук Сергей. В музее уже более полувека хранились предметы, предоставленные супругой маршала: это одежда, документы, а также книги его авторства. Все это можно будет увидеть на большой тематической выставке, которую готовят к 80-летию Великой Победы.

Гродненскому музею передали личные вещи маршала Соколовского-4

Елена Рапинчук, заместитель директора Гродненского государственного историко-археологического музея:
Конечно, очень порадовались подаркам, потому что фонды нашего музея пополнились ценнейшими экспонатами. Сергей Евгеньевич со своей супругой приехал в наш город Гродно, посетил наш музей, познакомился с экспозициями, безусловно, ему все понравилось. И он сказал, что, возможно, у них для нас еще есть подарок, при случае, если будет возможность такая, чтобы предметы экспонировались.

Гродненскому музею передали личные вещи маршала Соколовского-6

Неслучайно личные вещи военачальника родные передают именно в Гродно. Для Героя Советского Союза Василия Соколовского это родные места.

# Великая Отечественная война # Музей

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