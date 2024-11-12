Гродненскому музею передали личные вещи маршала Соколовского

Личные вещи знаменитого военачальника передал в дар внук Сергей. В музее уже более полувека хранились предметы, предоставленные супругой маршала: это одежда, документы, а также книги его авторства. Все это можно будет увидеть на большой тематической выставке, которую готовят к 80-летию Великой Победы.

Елена Рапинчук, заместитель директора Гродненского государственного историко-археологического музея:

Конечно, очень порадовались подаркам, потому что фонды нашего музея пополнились ценнейшими экспонатами. Сергей Евгеньевич со своей супругой приехал в наш город Гродно, посетил наш музей, познакомился с экспозициями, безусловно, ему все понравилось. И он сказал, что, возможно, у них для нас еще есть подарок, при случае, если будет возможность такая, чтобы предметы экспонировались.