В Нацбиблиотеке Беларуси торжественно открыли форум «Память поколений во имя будущего»

Сохранить великую память об истории страны мы можем только вместе. В Национальной библиотеке Беларуси торжественно открыт республиканский форум «Память поколений во имя будущего», рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мероприятие объединило победителей проектов, посвященных 80-летию освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Презентованные работы – огромный вклад в сохранение настоящей, святой истории белорусской земли. Музеи и экспозиции, посвященные геноциду нашего народа и героям, павшим в боях во время Великой Отечественной войны, созданы почти повсеместно. Благодаря ученикам и педагогам эта священная память будет передаваться из поколения в поколение всегда.

Леонид Касинский, помощник министра обороны по идеологической работе в Вооруженных Силах – начальник главного управления идеологической работы Министерства обороны Беларуси:

Все те мероприятия, которые сегодня проводятся у нас в стране, которые организуются как госорганами, так и различными общественными объединениями, они выступают единым комплексом, который и позволяет, наверное, добиваться того, чего мы добиваемся. Мы не проигрываем на фронте сохранения исторической памяти, исторической правды. Мы передаем эту историческую правду будущим поколениям. Взаимодействие Министерства обороны и Министерства образования – это уже как добрая традиция, которая длится на протяжении не одного десятка лет. У нас очень тесное взаимодействие по всем направлениям.

Участники форума представили свои проекты, посвященные подвигу предков. Все они стали частью экспозиции «Великая Отечественная война: история страны – моя история».