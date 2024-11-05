Клишевич: когда идёт упор на традиции, тогда, и в государстве стабильность

Григорий Азаренок, СТВ: Если так вот посмотреть на постсоветское пространство, вот какие государства устойчивы? Азербайджан. Замечательное, устойчивое государство, и в его пользу разрешился даже конфликт на границах. Но там жесткая власть. Там жесткая власть и у Алиева старшего, и сейчас.

Сергей Клишевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Традиции опять этой страны, этого народа они позволяют. Когда идет упор на традиции, тогда, естественно, и в государстве стабильность. Как только мы видим в Армению начинают вживляться левые, западное и левые (не в плане политически), а в плане чуждое этому народу, его историческому пути, варианты политического развития. Тут же начинаются войны, тут же начинается экономическое потрясение и все остальное. Пожалуйста, вон вам два примера. А пойди по пути армянского народа, по пути традиционной армянской политической системы. Такого бы, естественно, то, что мы сегодня видели, то, с чем столкнулось армянское общество, армянское государство, к большому сожалению. Такого бы, естественно, не было.

Григорий Азаренок:

Демократия вся, она противопоказана людям.

Сергей Клишевич:

Ну это то же самое в этом плане, вот если так привести… Например, что привези бананы, посади в Беларуси. Они же не будут расти. Они только для тех стран, где климат соответствующий. Зачем вы везете эти технологии, эти принципы, которые не будут работать в этом обществе, которое всю свою историю жило по другим правилам? Вот этого допустить нельзя у нас, чтобы нам это сюда интерполировали. Но мы знаем, такие попытки очень активно с 94-го года. И только воля Президента, его выдержка и несломленность по этим вопросам, его позиция не позволила.