Лукашенко: следующая пятилетка будет непростой и, может быть, даже 2025 год

Пятилетка будет непростой, но общество едино, а экономика демонстрирует неплохие результаты. Об этом Президент Беларуси заявил на совещании по вопросам проведения выборов 2025 года, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Избирательная кампания набирает обороты. Провести ее на высоком уровне, и прежде всего организационном, – задача номер один. На этот факт во время совещания 5 ноября глава государства в первую очередь обратил внимание, как и на то, что предвыборную кампанию в стране мы проводим для своего народа, поэтому интересы своих людей должны быть поставлены во главу угла.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Все должны понимать, что мы уже поднаторели за эти годы и понимаем, что власть растопыренными руками не держат. И мы не собираемся это делать. Мы выводы из 2020 года сделали. Поэтому будем действовать так, как это нужно нашей стране и нашему народу. Общество вроде бы у нас едино. Экономика демонстрирует неплохие результаты. Но должен вам сказать, что будущая пятилетка будет непростой. Непростая пятилетка. И, может быть, даже следующий год.

Я всегда пытаюсь уберечь общество от каких-то разговоров про санкции. Но их же никто не отменял. Они все больше и больше нас душили – Россию, а заодно и нас, чтобы Россия через Беларусь не обошла эти санкции, основной тезис. Конечно, эти санкции так или иначе влияют на экономику. Да, мы логистику выстроили, нашли в основном пути поставки наших товаров и так далее. Но цена выросла этих логистических поставок и прочее. Поэтому предприятия гораздо были бы богаче, если бы не было этих препон. Но и из этого будем находить соответствующие выходы.

Электоральный период – время особой уязвимости любой страны, поэтому Президент настаивает, чтобы абсолютно все граждане были внимательны и осторожны, а государственные структуры были готовы адекватно ответить на любые, даже самые радикальные провокации.