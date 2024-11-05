Клишевич: наша задача – укреплять фундамент политической системы, которую начал строить Лукашенко

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с экспертом обсудим совещание у Александра Лукашенко по вопросам проведения выборов 2025 года, провокации Запада и другие важнейшие международные события. В эфире депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Сергей Клишевич.

Григорий Азаренок, СТВ:

Сергей Михайлович, с одной стороны, мы настраиваем себя на то, что это рядовое политическое мероприятие. Вот у нас за пять лет уже несколько было электоральных кампаний, это и референдум, это единый день голосования. Все прошло красиво, штатно, интересно. С другой стороны, давайте если порассуждать, все равно в обществе чувствуется некое... Некий подъем такой политический. Даже Лидия Михайловна Ермошина призвала кандидатов быть живенькими и так далее. Но раз за разом перед нами, перед россиянами встает этот вопрос. Батька идет на выборы, никто не придумывает никакие там назначения через ВНС, еще чего-то. Ну вот а дальше? Ну вот через 10, 15, 20 лет нам зачем в 2030 году опять страну на орла и решку подкидывать? Может, нам как-то политическую систему исправить? Может быть, как-то нам, хотя уже вся модернизация, говорят, завершена и так далее, но все равно вот люди на диалоговых площадках спрашивают: вот сделайте так, чтобы навсегда, чтобы в 2035 году, в 2045 году вырастет новое поколение, мы с вами уже будем в глубокой пенсии, нас молодежь слушать не особо будет, и скажут: «Нет, давайте вот европейский путь, мы белорусы там, европейцы и так далее». Вот как вот нам вот, помните, как с собачьим сердцем, вот окончательная бумажка, значит, броня, вот как нам вот так вот сделать?

Сергей Клишевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Ну, мы должны понимать, что нашему государству чуть более 30 лет. Мы еще только формируем наши институты, в том числе и политические институты управления государством. Совсем недавно ВНС приобрело конституционный статус. Совсем недавно. Нам нужно пройти путь, большой, длинный путь для того, чтобы, так скажем, устоять здесь, установить систему, на которую никто не сможет влиять. Ну, просто для сравнения. Та же Германия, Франция, Англия. Им по 900, по 1000 лет их государственности и их политическим институтам. Там тяжело их шатать. И человеческий фактор минимален, в отличие от нашей ситуации, нашего пути. Потому что 30 лет по историческим меркам – это ничто, это пыль. Нам повезло, что у нас во главе государства оказался Александр Григорьевич Лукашенко, который смог начать строить плотный, мощный фундамент политической системы нашего белорусского государства. Наша задача – его сегодня укреплять. Строить уже будут дальше продолжать, пока еще только фундамент – не стены и крышу – наши потомки. И поэтому совершенно правильно вы говорите, и нам на диалоговых площадках об этом говорят, что мы не должны сегодня, и нам история современная это показывает: не смотреть и копировать какие-то системы других государств. Мы должны идти своим путем и по этому направлению. В том числе, к примеру, один из вариантов определения Президента нашей страны на Всебелорусском народном собрании. Профессионалами, людьми, прошедшими школу, в том числе чисто политической жизни нашей страны, которых тяжело обмануть или там...