В Мядельском районе продолжается ремонт дорог местного значения, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Сейчас техника задействована на участке Брусы-Сватки-Янушово. Общая протяженность около 5,5 километра. Уже обновили 70 % полотна. Далее проведут благоустройство. Отсыпят обочины и сделают откосы. В районе ведут и обновление путепроводов. Недавно открыли движение по мосту в Кривичах.