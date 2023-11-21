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В Мядельском районе продолжается ремонт дорог местного значения

21 ноября 2023 14:21
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В Мядельском районе продолжается ремонт дорог местного значения, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Мядельском районе продолжается ремонт дорог местного значения-1

Сейчас техника задействована на участке Брусы-Сватки-Янушово. Общая протяженность около 5,5 километра. Уже обновили 70 % полотна. Далее проведут благоустройство. Отсыпят обочины и сделают откосы. В районе ведут и обновление путепроводов. Недавно открыли движение по мосту в Кривичах.

В Мядельском районе продолжается ремонт дорог местного значения-4

Виктор Демидович, начальник ДРСУ-133 филиала «Минскоблдорстрой»:
Уложили новые пешеходные связи, сделали пешеходные дорожки, тротуарные плиты уложили. Новое перильное, новое барьерное ограждение установили. Сделали гидроизоляцию по мосту. Уложили асфальтобетонное покрытие, нанесли разметку. Плюс установили здесь дополнительно три столба освещения с энергосберегающими лампочками.

Кроме того, дорожники завершают подготовку к зиме. Вся техника прошла техосмотр, закуплен противогололедный материал, сформированы и бригады на случай снегопадов.

# Автодороги Беларуси # общество # Виктор Демидович # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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