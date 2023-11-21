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Выставку, посвящённую ополченцам Великой Отечественной, презентовали в Гомеле

21 ноября 2023 14:21
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Они первыми встали на оборону города. В Гомельской областной библиотеке имени Ленина презентовали выставочный проект, посвященный народному ополчению, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Выставку, посвящённую ополченцам Великой Отечественной, презентовали в Гомеле-1

Экспозиция рассказывает о массовом участии горожан в борьбе с захватчиками. 3 июля 1941 года был создан полк гомельских ополченцев, которые самоотверженно защищали родной город на протяжении семи дней, начиная с 13 августа. Они хорошо понимали, что в бою против немецкой армии многим не выстоять, но храбро противостояли врагу.

Выставку, посвящённую ополченцам Великой Отечественной, презентовали в Гомеле-4

Юрий Панков, заведующий отделом археологии и охраны историко-культурного наследия музея Гомельского дворцово-паркового ансамбля:
Плечом к плечу сражались и замдиректора музея гомельского вместе с работником областной прокуратуры. Рядышком сражались обычные школьники, учителя, пенсионеры работники детских садов, театра. То есть все стали на защиту своего родного города.

Выставку, посвящённую ополченцам Великой Отечественной, презентовали в Гомеле-7

Алексей Шишикин, заместитель начальника главного управления юстиции Гомельского облисполкома:
Выставочный проект свидетельствует о том подвиге, который совершили наши деды, прадеды в те непростые дни начала Великой Отечественной войны. И показали все возможное, чтобы оборонить наш город и дать возможность выиграть те несколько дней, которые были важны для дальнейшей обороны страны

Выставку, посвящённую ополченцам Великой Отечественной, презентовали в Гомеле-10

На выставке представлены книги, статьи и архивные документы, которые охватывают широкий спектр тем: от защиты города и создания укрепсооружений до эвакуации на восток и организации тылового производства. Собранные материалы передают историческую правду, подтвержденную документальными свидетельствами. Планируется, что далее проект будет экспонироваться в школах Гомеля.

# Великая Отечественная война # общество # Юрий Панков # Новости Гомеля и Гомельской области # Фотофакт

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