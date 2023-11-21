Выставку, посвящённую ополченцам Великой Отечественной, презентовали в Гомеле

Они первыми встали на оборону города. В Гомельской областной библиотеке имени Ленина презентовали выставочный проект, посвященный народному ополчению, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Экспозиция рассказывает о массовом участии горожан в борьбе с захватчиками. 3 июля 1941 года был создан полк гомельских ополченцев, которые самоотверженно защищали родной город на протяжении семи дней, начиная с 13 августа. Они хорошо понимали, что в бою против немецкой армии многим не выстоять, но храбро противостояли врагу.

Юрий Панков, заведующий отделом археологии и охраны историко-культурного наследия музея Гомельского дворцово-паркового ансамбля:

Плечом к плечу сражались и замдиректора музея гомельского вместе с работником областной прокуратуры. Рядышком сражались обычные школьники, учителя, пенсионеры работники детских садов, театра. То есть все стали на защиту своего родного города.

Алексей Шишикин, заместитель начальника главного управления юстиции Гомельского облисполкома:

Выставочный проект свидетельствует о том подвиге, который совершили наши деды, прадеды в те непростые дни начала Великой Отечественной войны. И показали все возможное, чтобы оборонить наш город и дать возможность выиграть те несколько дней, которые были важны для дальнейшей обороны страны