Лукашенко принял с докладом главу Администрации Президента

В начале встречи обозначили комплекс тем для рассмотрения. Большинство из них организационного характера. Например, планирование президентского графика, который достаточно напряженный, и это видно по еженедельной рабочей повестке Александра Лукашенко. Но некоторые мероприятия требуют предварительной проработки, в частности зарубежные визиты, масштабные совещания по конкретным направлениям социально-экономической политики, важные встречи.

Сегодня же шла речь о работе с кадрами, в первую очередь должностными лицами, которые включены в кадровый резерв Президента. Обсудили перспективные направления в работе с молодежью, процессе выделения наиболее способных и талантливых для работы в госаппарате. В фокусе внимания и организация электоральной кампании, формирование состава Всебелорусского народного собрания. Накануне подписаны указы о назначении выборов депутатов и членов Совета Республики.

Игорь Сергеенко, глава Администрации Президента Беларуси:

2024 год тоже будет достаточно напряженным хотя бы потому, что уже фактически вчера в соответствии с указом главы государства объявлено о назначении выборов в парламент. Будет организована поэтапно в Центральной избирательной комиссии и на местах работа по созданию комиссии и по выдвижению, формированию составов советов всех уровней. Второе и, наверное, главное то, что нам предстоит в следующем году сформировать впервые Всебелорусское народное собрание, куда должны войти настоящие избранники народа – люди, которые будут представлять различные категории и слои нашего общества. Я имею в виду и депутатский корпус и представители гражданского общества. Спектр проблем и вопросов предстоит достаточно большой.

Помимо важной политической компании, в предстоящем году белорусов ждет ряд знаковых дат. В том числе 80-летие освобождения Беларуси от немецких оккупантов. Кульминация торжеств по традиции состоится в Минске. Но праздничный марафон затронет все города страны. Некоторые райцентры на востоке Беларуси были освобождены еще до начала операции «Багратион», и там уже проходят торжества.