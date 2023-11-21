Более 200 вакансий предложили минчанам на специализированной мини-ярмарке

Новости Беларуси. От грузчика до инженера. Более 200 вакансий предложили жителям столицы на специализированной мини-ярмарке, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Посетители смогли пройти предварительное собеседование, получить консультацию и узнать об условиях труда напрямую у нанимателей. Свободные рабочие места предложили семь столичных организаций. В числе вакансий – тракторист, сторож, водитель и бухгалтер. Отметим, желающим найти работу необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, трудовую книжку и документ об образовании.

Татьяна Подливальчева, начальник отдела управления занятости населения комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома:

В целях вовлечения в трудовую деятельность граждан, не занятых в экономике. Содействие им в поиске работы и трудоустройстве. Комитетом по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома на регулярной основе проводятся мини-ярмарки вакансий. В текущем году комитетом проведено уже 77 мини-ярмарок вакансий, в которых приняло участие почти 8,5 тысячи граждан. Мини-ярмарки вакансий мы проводим еженедельно по вторникам с 10 до 12 часов дня на базе управления занятости населения комитета.

Уже 23 ноября во Дворце культуры железнодорожников состоится городская ярмарка вакансий. Свободные рабочие места предложат более 70 организаций в различных сферах деятельности.