В МВД рассказали, как белорусы смогут получить биометрический паспорт и сколько он будет стоить

Новости Беларуси. Беларусь готовится важному для всех нас событию. Их пока еще не выдают, но все готово. Массовая выдача биометрических документов начнется сразу же после принятия соответствующего закона, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Новости Беларуси. Беларусь готовится важному для всех нас событию. Их пока еще не выдают, но все готово. Массовая выдача биометрических документов начнется сразу же после принятия соответствующего закона, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Он будет регламентировать дату выдачи и все нюансы, связанные с этой процедурой. Биометрический паспорт отличается от обычного тем, что в него встроена специальная микросхема, содержащая фотографию владельца, отпечатки пальцев и электронную подпись. Предполагается, что срок оформления таких документов не будет превышать 15 дней, а в срочном порядке получить идентификационное удостоверение можно будет и за пять.
Павел Хрищенович, заместитель начальника Департамента по гражданству и миграции МВД Беларуси:
На сегодняшний день все подразделения по гражданству и миграции во всей стране полностью готовы. Они получили высококачественное оборудование для сбора биометрических данных и также для выдачи биометрических документов. Все это оборудование прошло опытную эксплуатацию, тестирование и полностью готово. Гражданин Республики Беларусь у нас будет получать идентификационную карту, которая будет действовать внутри страны. Она будет выдаваться с 14 лет в обязательном порядке гражданину, а до 14 лет – по желанию законных представителей, то бишь родителей.
Приходит гражданин в подразделение по гражданству и миграции, предоставляет свой паспорт, у него снимают отпечатки пальцев, фотографируют, полностью вся процедура проходит. И после этого ему выдают идентификационную карту. Как я сказал, она будет обязательной. По стоимости предполагается, что детям до 14 лет она будет выдаваться бесплатно. Пенсионерам и инвалидам она будет стоить одну базовую величину, всем остальным гражданам – полторы. Получает гражданин ID-карту, и, если ему необходимо выезжать за границу, тогда ему необходимо будет получить биометрический паспорт. Предполагаемая стоимость для инвалидов, пенсионеров и детей до 14 лет будет полторы базовые величины. Для всех остальных – две базовые величины.
Новые документы максимально защищены, так что вероятность их подделки практически сведена к нулю. Еще один бонус: граждане могут иметь сразу два биометрических паспорта. Это оценят те, кто часто выезжает за рубеж. Например, для получения визы можно будет первый паспорт подать в одно посольство, а второй – в другое.
В Беларуси в первом полугодии 2021-го начнут выдавать биометрические паспорта. Надо ли сразу менять обычный? (Читайте здесь).