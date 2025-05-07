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Книгу «Воины духа» презентовали в музее Великой Отечественной войны

07 мая 2025 13:38
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В музее Великой Отечественной войны презентовали книгу «Воины духа». Это результат совместной работы Белорусской православной церкви и Белорусского телеграфного агентства, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Книгу «Воины духа» презентовали в музее Великой Отечественной войны-2

Проект представляет собой 12 историй о священниках и монахах – участниках Великой Отечественной войны. Публикации рассказывают о людях, которые защищали Родину на фронтах, боролись с врагом на оккупированных территориях. В суровое время они поддерживали Отечество не только словом, но и делом. Шли под дуло немецких автоматов, спасали людей от неминуемой гибели, а в мирное время возрождали страну, строили храмы.

Книгу «Воины духа» презентовали в музее Великой Отечественной войны-4

Ирина Акулович, генеральный директор Белорусского телеграфного агентства:
«Воины духа» – это книга о тех, кто церковный алтарь отдавал под хирургический стол. Оперировали больных, говорили, что даже тяжелораненые выживали только потому, что оперировали под иконами. Книга о тех, кто отдавал себя, свою семью, свою жену, своих детей в заложники для того, чтобы спасти всех мужчин села. Таких историй будет не 12 и не 100, я думаю, у журналистов будет очень много работы, потому что нужно рассказывать и рассказывать.

Особенность книги в том, что многие истории были найдены школьниками и учителями. Поисковая работа продолжается и сегодня. Полторы тысячи экземпляров отпечатано и поступило в Минскую епархию, откуда они разъедутся по всей стране.

# Православные в Беларуси # Ирина Акулович # Великая Отечественная война # День Победы

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