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Лукашенко подписал закон «Об амнистии в связи с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне»

07 мая 2025 13:31
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Президент Беларуси подписал закон «Об амнистии в связи с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне». Ранее он был принят Палатой представителей и одобрен Советом Республики. По предварительным расчетам, амнистия затронет почти 8 000 осужденных, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко подписал закон «Об амнистии в связи с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне»-2

Это не означает, что все они выйдут на свободу. Речь идет в том числе о сокращении сроков наказаний или о замене строгого наказания на более мягкое. Основным условием для этого является возмещение ущерба, причиненного преступлением, а также положительная характеристика в период отбывания наказания. Как показывает анализ реализации предыдущих амнистий, те люди, к которым она применена, как правило, становятся законопослушными и не совершают прежних ошибок. Проведение амнистии в преддверии важнейшего государственного праздника – Дня Великой Победы – отражает особую гуманистическую направленность уголовно-правовой политики нашей страны.

# Александр Лукашенко # Государственная политика

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