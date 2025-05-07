Лукашенко подписал закон «Об амнистии в связи с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне»

Президент Беларуси подписал закон «Об амнистии в связи с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне». Ранее он был принят Палатой представителей и одобрен Советом Республики. По предварительным расчетам, амнистия затронет почти 8 000 осужденных, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это не означает, что все они выйдут на свободу. Речь идет в том числе о сокращении сроков наказаний или о замене строгого наказания на более мягкое. Основным условием для этого является возмещение ущерба, причиненного преступлением, а также положительная характеристика в период отбывания наказания. Как показывает анализ реализации предыдущих амнистий, те люди, к которым она применена, как правило, становятся законопослушными и не совершают прежних ошибок. Проведение амнистии в преддверии важнейшего государственного праздника – Дня Великой Победы – отражает особую гуманистическую направленность уголовно-правовой политики нашей страны.