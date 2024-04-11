В музее истории ВОВ прошло патриотическое мероприятие «Память живёт в поколениях»

В музее истории Великой Отечественной войны прошло патриотическое мероприятие «Память живет в поколениях», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Здесь вручили награды членам семей военнослужащих, погибших при выполнении воинского долга в Афганистане. А также тем, кто внес значительный вклад в патриотическое воспитание граждан Беларуси. Были отмечены почти 40 человек.

Иван Матяш, внук погибшего воина-интернационалиста: Данными посещениями мероприятий мы проникаемся болью своей семьи, понимая, насколько героичен поступок нашего деда. Награда служит символом и как бы традиционной меткой в летописи жизни, чтобы почитать этот подвиг, сохранить его в нашей памяти, сердцах.

Тамара Довнар, председатель Республиканской ассоциации членов семей военнослужащих, погибших в Афганистане, «Память и долг»:

Мы продолжим подобные встречи, награждения, потому что у нас есть много людей, которые сотрудничают с нами, занимаются патриотическим воспитанием. Мы считаем, что им тоже положена такая медаль.

После торжественного мероприятия для всех собравшихся провели экскурсию по залу «Наследники Великой Победы».