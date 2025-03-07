В музее истории ВОВ открыли экспозицию о вкладе женщин в Великую Победу

На поле боя и в тылу, с оружием в руках, помогая раненым товарищам. В канун 8 Марта в музее истории Великой Отечественной войны открыли экспозицию о вкладе женщин в общую Победу, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Они сражались на передовой, трудились в тылу, спасали жизни раненых и поддерживали боевой дух армии. Наравне с мужчинами переживали тяготы военного времени, демонстрируя мужество, стойкость и самоотверженность. Экспозиция будет работать до середины марта.

Екатерина Котловская, заведующая культурно-образовательным отделом Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны:

В этой временной экспозиции, например, даже представлена Герой Социалистического Труда Елена Мироновна Чухнюк, которая являлась машинистом. Хочу отметить, что подвозила Елена Мироновна грузы к самым горячим точкам. Это Сталинградская битва, Курская битва в последующем. На сегодняшнем мероприятии у нас участвуют школьники. Они сегодня, к слову, будут рассказывать истории своих бабушек, прабабушек.

Андрей Шакалев:

У меня была прабабушка, ее зовут Шура. Она очень часто помогала партизанам, за что ее сестер и маму расстреляли, но она смогла избежать расстрела. Сейчас она до сих пор живет, ей 90 лет. Она говорит, что Беларусь – одна из тех стран, где всегда помнят и чтят Победу в этой жестокой войне, и что в Беларуси сейчас очень тихо и спокойно. Надо оценить мирное небо.