Прямой эфир

Президент подписал указ о мерах по совершенствованию охранной деятельности

07 марта 2025 06:10
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Для повышения эффективности мер по обеспечению общественного порядка и безопасности в местах массового пребывания граждан. Накануне, 6 марта, Президент подписал указ о мерах по совершенствованию охранной деятельности, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент подписал указ о мерах по совершенствованию охранной деятельности-2

Документ направлен на усиление мер безопасности, в том числе при проведении культурных, спортивных и других зрелищных мероприятий. В частности, определен перечень объектов, подлежащих оборудованию ручными системами тревожной сигнализации. В него включены аэропорты, автобусные и железнодорожные вокзалы, учреждения образования, торговые центры, рынки, аквапарки. Изменен перечень организаций, в которых допускается личный досмотр, а также досмотр вещей и документов, транспортных средств. Кроме того, указом определен порядок выдачи и приема оружия и боеприпасов работникам службы инкассации.

# Государственная политика

Другие новости рубрики

Все новости
Белорусов пригласили поучаствовать в чемпионате по беспилотным системам в России
06 марта 2025 18:30

Белорусов пригласили поучаствовать в чемпионате по беспилотным системам в России

Беларусь и Россия синхронизируют программы поддержки IT-компаний
06 марта 2025 18:28

Беларусь и Россия синхронизируют программы поддержки IT-компаний

Природа чувствует весну. В Беларуси распустились первые подснежники
06 марта 2025 18:14

Природа чувствует весну. В Беларуси распустились первые подснежники