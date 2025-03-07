Для повышения эффективности мер по обеспечению общественного порядка и безопасности в местах массового пребывания граждан. Накануне, 6 марта, Президент подписал указ о мерах по совершенствованию охранной деятельности, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Документ направлен на усиление мер безопасности, в том числе при проведении культурных, спортивных и других зрелищных мероприятий. В частности, определен перечень объектов, подлежащих оборудованию ручными системами тревожной сигнализации. В него включены аэропорты, автобусные и железнодорожные вокзалы, учреждения образования, торговые центры, рынки, аквапарки. Изменен перечень организаций, в которых допускается личный досмотр, а также досмотр вещей и документов, транспортных средств. Кроме того, указом определен порядок выдачи и приема оружия и боеприпасов работникам службы инкассации.