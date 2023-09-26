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В музее хлеба в Ботвиново вас ожидает ароматный мастер-класс. Какими рецептами там делятся?

26 сентября 2023 06:38
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И напоследок – смакота. Самая аппетитная точка – агрогородок Ботвиново в Чечерском районе. В музее хлеба все о главном. После этнопадарожжа с колоритной солохой вас ожидает ароматный мастер-класс. Оригинальный рецепт пшеничного Ирина Михайловна переняла от своей мамы. Сладкий вкус детства. Будни и праздники не обходились без хлеба. Всему голова и символ достатка во все времена.

В музее хлеба в Ботвиново вас ожидает ароматный мастер-класс. Какими рецептами там делятся?-1

Ирина Никишова, хозяйка музея хлеба в аг. Ботвиново:
Не было форм. Хлеб пекся на лопатах, был круглым, поэтому я приготовила вот такие на капустные листы, кленовые замешивали хлеб. Сначала берите водичку 750 грамм. Берем кусочек дрожжей. Где-то половина пачки, 50 грамм, 2 ложечки сахара, щепоточку сольки, 2 ложки подсолнечного масла залить, где-то в пределах килограмма муки. Чисто пшеничная.

В музее хлеба в Ботвиново вас ожидает ароматный мастер-класс. Какими рецептами там делятся?-4

Как замешивали тесто, читали Отче наш, чтобы в семье царил лад и добробыт. Дрожжевое тесто не терпит плохого настроения. Поэтому хозяйка должна быть на позитиве, а еще лучше с песней. Тогда дела пойдут в гору. 

Ирина Никишова:
Накладываешь крест, чтобы наш хлеб поднялся, печку тоже нужно перекрестить.

Посыпаем лопату мукой, кладем фирменный капустный лист и отправляем хлебушек в горячее путешествие на 35-40 минут.

В музее хлеба в Ботвиново вас ожидает ароматный мастер-класс. Какими рецептами там делятся?-7

Анастасия Макеева, корреспондент:
Это называется первый хлеб не комом.

Как запахнет вкусненьким, можно угощаться. Золотая корочка со свежим молоком. Нет лучше перекуса. Меню пышное и хрустящее. Идеальный формат семейного отдыха.

Ирина Никишова:
Мы делаем бездрожжевое тесто и печем сковородники. Это быстрый хлеб, который не хуже был по вкусу. Они тут дегустируют, а хлеб-сковороднички с собой забирают.

В музее хлеба в Ботвиново вас ожидает ароматный мастер-класс. Какими рецептами там делятся?-10

Национальная кухня – всегда хорошая идея. На Поднепровье она особенная. Обязательно распробуйте и не упустите шанса подоить козу Машу. Еще один бонус гастротура.

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# История # общество # Анастасия Макеева # Фотофакт

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