В музее хлеба в Ботвиново вас ожидает ароматный мастер-класс. Какими рецептами там делятся?

И напоследок – смакота. Самая аппетитная точка – агрогородок Ботвиново в Чечерском районе. В музее хлеба все о главном. После этнопадарожжа с колоритной солохой вас ожидает ароматный мастер-класс. Оригинальный рецепт пшеничного Ирина Михайловна переняла от своей мамы. Сладкий вкус детства. Будни и праздники не обходились без хлеба. Всему голова и символ достатка во все времена.

Ирина Никишова, хозяйка музея хлеба в аг. Ботвиново: Не было форм. Хлеб пекся на лопатах, был круглым, поэтому я приготовила вот такие на капустные листы, кленовые – замешивали хлеб. Сначала берите водичку – 750 грамм. Берем кусочек дрожжей. Где-то половина пачки, 50 грамм, 2 ложечки сахара, щепоточку сольки, 2 ложки подсолнечного масла залить, где-то в пределах килограмма муки. Чисто пшеничная.

Как замешивали тесто, читали Отче наш, чтобы в семье царил лад и добробыт. Дрожжевое тесто не терпит плохого настроения. Поэтому хозяйка должна быть на позитиве, а еще лучше с песней. Тогда дела пойдут в гору.

Ирина Никишова:

Накладываешь крест, чтобы наш хлеб поднялся, печку тоже нужно перекрестить.

Посыпаем лопату мукой, кладем фирменный капустный лист и отправляем хлебушек в горячее путешествие на 35-40 минут.