Построили на месте усыпальницы. История Свято-Николаевской церкви

В форме креста. Цвета неба. Свято-Николаевская церковь в Старой Белице – божий дар Гомельского района. Маяк, который освещает и наполняет жизнь смыслом. Теплая, деревянная с элементами барокко. История храма уводит в XVIII век, а может, и раньше...

Дмитрий Стрингель, настоятель Свято-Николаевской церкви:

Неизвестно, кто его построил, в каком году, но только известно, что в 1710-м году в уездном городе Старая Белица существовал этот храм. В 1777 году этот храм был полностью реконструирован, перестроен и, к сожалению, потом был разрушен. Новая постройка датируется 1846 годом, и этот храм сохранился до наших дней, Екатерина II была в этом храме. Правда, еще до реконструкции она посещала Румянцевых-Паскевичей. Анна Ануфриевна благословленная, ей посчастливилось родиться рядом с Никольской церковью. С малых лет она ходила с отцом на службы, который пел в хоре и знает о родной святыне все.

Анна Греченкова, прихожанка церкви:

Церковь наша очень старинная, 4 века намоленная. Раньше парк был, княжна жила, море было тут большое. У княжны сын на лодке утонул, а это было место — кладбище, где церковь стоит, и княжна построила усыпальню сыну. Вместо усыпальни построили церковь без единого гвоздя. Двери вставляли — дерево красное, как арбуз. Местные жители всегда лучшие гиды. С радостью экскурсию по церкви проведет и Елена Денисовна. Ей есть, что рассказать о каждой иконе. Большинство из них старинные и чудотворные. Георгий Победоносец, Мученица Параскева, Святой Феодосий Черниговский, Святая Великомученица Варвара и многие другие.

Елена Никиташина, прихожанка церкви:

Тихон Задонский от всякой лукавости, от колдунов, врагов, от нашествия и от всех болезней душевных особенно, одну женщину скрутило, и она так и ушла, но бес больше не кричал, и она теперь ездит и возит паломников. И все же главными покровителями храма остаются Божья Матерь Троеручица и Николай Чудотворец. Есть версия, что они были в церкви с самого основания. Книги не хватит, чтобы рассказать о всех исцелениях. Поклониться святым и попросить о помощи приезжают издалека... Дмитрий Стрингель:

Иконочка Божьей матери Троеручицы является чудотворной, когда фашистская власть вывозила детей из деревни, множество детей погибло и в дороге где-то, и в концлагерях, и по молитвам к этой иконе, все дети, которые были вывезены из этой деревни, вернулись в деревню живыми. 25 июля день празднования иконы Троеручица.

Елена Никиташина:

У нас такая одна семья есть, что болела девочка онкологией. Бабушка с поломниками приехала сюда в эту церковь, прилаживала фото к иконке, девочка ожила, и сейчас эта девочка работает врачом-диагностом в Минске в онкологическом центре. В 1917-м наступила антирелигиозная война, разыгралась драма. Храм беспощадно разграбили. Вывезли драгоценную утварь, богослужебные книги, иконы. В 1937 году церковь закрыли. Прихожане буквально из-под топора выхватили главные реликвии и сберегли для потомков.

Дмитрий Стрингель:

С 1942 года храм открыт и работает до сегодня. Анна Греченкова:

Под церковью два хода, один в эту сторону, другой в эту, из-под церкви достали Николая Чудотворца позолоченного, нас спас в войну, Галеевку, людей спалили, а наша деревня осталась целой, потому что рядом с церковью жила женщина, которая знала язык немецкий, а у них стояла комендатура, и они говорят, вечером пойдем партизан искать. Она всем скажет, все спрятались.