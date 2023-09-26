Как выживали партизаны отряда «Большевик»? Рассказываем о военно-историческом комплексе «Партизанская криничка»

Путешествовать в золоте осени особенно приятно. А мы знаем, как сделать выходной на Гомельщине памятным, солнечным и даже хрустящим. Земля героев. Военно-исторический комплекс «Партизанская криничка» объединяет патриотов и переносит в 1941-й. Тогда здесь был глухой лес и всего несколько строений, известных как Щекотовичская лесная дача. Отец гомельского движения народных мстителей Емельян Игнатьевич Барыкин совершенно секретно избрал глухое местечко для временного лагеря городского партизанского отряда. По легенде, после жестокого боя на шоссе Гомель-Чернигов бойцы взяли богатые трофеи, но вынуждены были уходить от преследования. Поплутав по лесу, вернулись к лагерю, и один из партизан сказал: «Хороша водичка на партизанской криничке». Так и прижилось название.

Дмитрий Горбаль, научный сотрудник военно-исторического комплекса «Партизанская криничка»:

Позже была открыта памятная Стела, на мемориальных досках были отмечены все партизанские соединения Гомельской и Полесской области. В 2022 году вся эта территория была выделена и реконструирована в современный военно-исторический комплекс. Крайняя стела была отведена для увековечивания имен героев Советского Союза. Руководитель гомельского подполья – Тимофей Бородин. Его группа отличалась дерзостью в работе. Тимофей работал на немецкой типографии, умудрялись прямо там под носом у немцев печатать советские листовки. В 1942-м группу выдал предатель, Тимофея арестовали. В последнюю ночь перед расстрелом на носовом платочке передал родителям последнее письмо.

Вечная память. За каждым именем своя история и кусочек мирного неба. Так, Григорий Такуев – гроза подрывного дела. Он обучал партизан работать со взрывчатыми веществами, когда началась рельсовая война, ученики дали жару и сожгли планы врагов. На мемориале импровизированные землянки. Атмосфера до мурашек. Суровые будни лесных бойцов как на ладони. Дмитрий Горбаль:

К примеру, партизаны отряда «Большевик» до 1942 года не имели возможности нормально помыться в бане. Понятно, что в таких условиях возникало присутствие насекомых на одежде, поэтому применялась партизанская баня. Нижнее белье просто выжаривали над костром, необходимо было держать рубаху над костром до тех пор, пока насекомые все не погорят, но нужно было аккуратно это делать, потому что при малейшем неосторожном движении происходил партизанский колокольчик, когда рубашка вспыхивала, в руках оставался только воротник.

Партизанский госпиталь. Оказывать помощь в полевых условиях было сложно, но возможно. Ограниченный запас медикаментов компенсировали добытыми трофеями и народной медициной. Вместо ваты и хирургической нити родное льноволокно, отличный антисептик. От проблем с желудком спасала сухая черника. От простуды – липовый цвет. Ставили на ноги как могли. В большинстве случаев анестезия была моральной. Осколки и пули вырезали по живому. Запасы морфина и новокаина быстро заканчивались. Кстати, именно по грубым швам и синюшным рубцам узнавали после войны партизан. Выхода не было. Чтобы купировать сильное кровотечение, врачи применяли острый настой дубовой коры, который сжигал мягкие ткани. Дмитрий Горбаль:

Иногда доходило до случаев, которые даже современная медицина толком не может описать. Во время карательной операции в районе Полесья, зима 1942-1943 года, девочка вырвалась из кольца карателей и побежала по заснеженному полю, ей стреляли в спину, от страха она ничего не соображала и не заметила, как на бегу у нее с ноги соскочил валенок, 12 километров ребенок до соседней деревни пронесся. Когда зашла в хату, стало ясно, что нога заморожена. Третей степени обморожение, кто-то из односельчан догадался пригласить партизанского доктора, этот доктор при помощи каких-то примочек на основе льняного семени вернул пораженные ткани к жизни.

Еще один злободневный вопрос – продовольствие. Партизанский стол был скудным. Суп из крупы, борщ из щавеля, картошка в мундире. На худой конец – заячья капуста и очистки от картофельной кожуры, которые могли украсть на немецкой кухне. Спасал лес – грибы, ягоды, лекарственные травы. Мясо было редким гостем и могло появиться лишь в случае, когда удавалось взять трофейные консервы либо местные жители жертвовали бычка или баранчика. С 1943-го наступили самые голодные времена. Хозяйство на Гомельщине восстановилось лишь к 1947 году. Заглянем на склад, где соль была на вес золота.

Дмитрий Горбаль:

Ничто так не ценилось, как обыкновенная соль, за которую в годы войны можно было продать душу дьяволу. Поскольку без соли невозможно осуществить никакую консервацию продуктов, в некоторых областях вместо соли добавляли удобрение. Ходят такие легенды, что когда партизанские командиры летели на Большую землю, а потом возвращались обратно, там их по месту переодевали форму в Красной армии. Гимнастерка превращалась в мешок, в нательную рубаху, это все засыпалось солью. В любое свободное место запихивали пакеты с солью. Летчики ругались, ребята, у нас перегруз 2 тонны, мы не взлетим, а партизаны говорили, выбрось лучше пару ящиков взрывчатки. Мы ее отобьем у немцев, но соль нам довези.