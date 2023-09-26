Сложнейшую операцию пациенту с инсультом провели витебские хирурги

Новости Беларуси. Качественная медицина, доступная каждому. Сложную операцию пациенту с инсультом провели витебские хирурги. У пожилой женщины диагностировали комбинированное поражение сонной артерии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Медикам пришлось иметь дело с массивным тромбозом. Это могло привести к нарушению речи, потере чувствительности, обездвиженности конечностей. Экстренное вмешательство прошло в условиях рентгеноперационной.

Сергей Довгий, врач рентгеноперационного отделения эндоваскулярной хирургии Витебской областной клинической больницы:

На базе нашей больницы была выполнена тромбаспирация и тромбоэкстракция из внутренней сонной артерии и средней мозговой артерии у пациентки с острым нарушением мозгового кровообращения. Отличительной особенностью данной операции был массивный тромбоз у пациентки, что составляет некоторые технические сложности при выполнении этой операции. С этими сложностями наша бригада успешно справилась.