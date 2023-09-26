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Сложнейшую операцию пациенту с инсультом провели витебские хирурги

26 сентября 2023 06:32
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Новости Беларуси. Качественная медицина, доступная каждому. Сложную операцию пациенту с инсультом провели витебские хирурги. У пожилой женщины диагностировали комбинированное поражение сонной артерии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сложнейшую операцию пациенту с инсультом провели витебские хирурги-1

Медикам пришлось иметь дело с массивным тромбозом. Это могло привести к нарушению речи, потере чувствительности, обездвиженности конечностей. Экстренное вмешательство прошло в условиях рентгеноперационной.

Сложнейшую операцию пациенту с инсультом провели витебские хирурги-4

Сергей Довгий, врач рентгеноперационного отделения эндоваскулярной хирургии Витебской областной клинической больницы:
На базе нашей больницы была выполнена тромбаспирация и тромбоэкстракция из внутренней сонной артерии и средней мозговой артерии у пациентки с острым нарушением мозгового кровообращения. Отличительной особенностью данной операции был массивный тромбоз у пациентки, что составляет некоторые технические сложности при выполнении этой операции. С этими сложностями наша бригада успешно справилась.

Сложнейшую операцию пациенту с инсультом провели витебские хирурги-7

Операция прошла успешно. Женщина чувствует себя хорошо. Как правило, такие вмешательства помогают пациентам с инсультом быстрее восстанавливаться и положительно сказываются на качестве их жизни в дальнейшем.

# Врачи Беларуси # общество # Новости Витебска и Витебской области # Фотофакт

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