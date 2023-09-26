Сложнейшую операцию пациенту с инсультом провели витебские хирурги

Новости Беларуси. Качественная медицина, доступная каждому. Сложную операцию пациенту с инсультом провели витебские хирурги. У пожилой женщины диагностировали комбинированное поражение сонной артерии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Качественная медицина, доступная каждому. Сложную операцию пациенту с инсультом провели витебские хирурги. У пожилой женщины диагностировали комбинированное поражение сонной артерии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Медикам пришлось иметь дело с массивным тромбозом. Это могло привести к нарушению речи, потере чувствительности, обездвиженности конечностей. Экстренное вмешательство прошло в условиях рентгеноперационной.
Сергей Довгий, врач рентгеноперационного отделения эндоваскулярной хирургии Витебской областной клинической больницы:
На базе нашей больницы была выполнена тромбаспирация и тромбоэкстракция из внутренней сонной артерии и средней мозговой артерии у пациентки с острым нарушением мозгового кровообращения. Отличительной особенностью данной операции был массивный тромбоз у пациентки, что составляет некоторые технические сложности при выполнении этой операции. С этими сложностями наша бригада успешно справилась.
Операция прошла успешно. Женщина чувствует себя хорошо. Как правило, такие вмешательства помогают пациентам с инсультом быстрее восстанавливаться и положительно сказываются на качестве их жизни в дальнейшем.