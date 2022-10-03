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Сильный дождь и ветер. В Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности

03 октября 2022 07:10
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Новости Беларуси. В Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности из-за сильных дождей и ветра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сильный дождь и ветер. В Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности-1

Днем 3 октября по всей территории страны ожидаются продолжительные осадки и порывы ветра 12-15 метров в секунду, местами туман. Поэтому сотрудники Госавтоинспекции рекомендуют по возможности отказаться от дальних поездок и соблюдать скоростной режим. Берегите себя.

# Погода в Беларуси # общество # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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