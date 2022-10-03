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Почему в Италии снимают флаги ЕС? Отвечает Вадим Елфимов

03 октября 2022 07:52
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Время авторской журналистики. В эфире программы Новости «24 часа» на СТВ рубрика Вадима Елфимова «Международный эксперт».

Почему в Италии снимают флаги ЕС? Отвечает Вадим Елфимов-1

Вадим Елфимов, политолог:
Вы помните, я приношу только хорошие новости? Вот очередная. К ней придется подойти издалека. Как известно, есть два типа гинекологов. Одни прилагают все усилия, чтобы сохранить беременность и помочь здоровым детям появиться на свет, другие специализируются на том, чтобы делать аборты. Одно название, но две разных, по сути, даже противоположных профессии.

Так же известно, что Урсула фон дер Ляйен, эта сухонькая маленькая женщина на кривых ножках с внешностью поменявшего пол доктора Менгеле, раньше была гинекологом. Доктор Менгеле ведь тоже был когда-то врачом, но это не сделало его милосердным. Правда, совершенно неизвестно, каким же волшебным образом с такими-то профессиональными навыками Урсула попала в политику? И не просто в политику, а на самую ее вершину. Если, конечно, таковой считать скользкую кочку Еврокомиссии на ядовитом болоте ЕС.

Подробности читайте здесь.

# Авторская журналистика на СТВ # общество # Вадим Елфимов # Урсула фон дер Ляйен # Фотофакт

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