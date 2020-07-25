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В Москве +24, в Киеве +31. Погода в Европе на неделю с 27 июля по 2 августа

25 июля 2020 16:31
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В Париже синоптики обещают облачную с прояснениями погоду и +25, рассказали в программе «Плюс-минус». 

В Москве +24, в Киеве +31. Погода в Европе на неделю с 27 июля по 2 августа -1

На два градуса теплее и дожди прогнозируют в Вене. В Риме будет +31 и ясно. В Мадриде ожидается солнечная погода и +37.

Лето возвращается. Синоптики рассказали о погоде на неделю

На пункт меньше будет в Анкаре. Ясно и +34 обещают в Афинах. В Софии прогнозируют грозы и +26.

В Москве +24, в Киеве +31. Погода в Европе на неделю с 27 июля по 2 августа -4

Облачно и дождливо будет в Прибалтике. В Вильнюсе ожидается +23. В Риге обещают +25. Тот же метеорасклад в Варшаве.

В Москве +24, в Киеве +31. Погода в Европе на неделю с 27 июля по 2 августа -7

В Киеве прогнозируют +31. В Москве ожидается +24 и дожди с грозами.

# Погода # общество

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