В Москве +24, в Киеве +31. Погода в Европе на неделю с 27 июля по 2 августа

В Париже синоптики обещают облачную с прояснениями погоду и +25, рассказали в программе «Плюс-минус».
В Париже синоптики обещают облачную с прояснениями погоду и +25, рассказали в программе «Плюс-минус».
На два градуса теплее и дожди прогнозируют в Вене. В Риме будет +31 и ясно. В Мадриде ожидается солнечная погода и +37.
Лето возвращается. Синоптики рассказали о погоде на неделю
На пункт меньше будет в Анкаре. Ясно и +34 обещают в Афинах. В Софии прогнозируют грозы и +26.
Облачно и дождливо будет в Прибалтике. В Вильнюсе ожидается +23. В Риге обещают +25. Тот же метеорасклад в Варшаве.
В Киеве прогнозируют +31. В Москве ожидается +24 и дожди с грозами.