В Москве +24, в Киеве +31. Погода в Европе на неделю с 27 июля по 2 августа

В Париже синоптики обещают облачную с прояснениями погоду и +25, рассказали в программе «Плюс-минус» .

На два градуса теплее и дожди прогнозируют в Вене. В Риме будет +31 и ясно. В Мадриде ожидается солнечная погода и +37.

Лето возвращается. Синоптики рассказали о погоде на неделю

На пункт меньше будет в Анкаре. Ясно и +34 обещают в Афинах. В Софии прогнозируют грозы и +26.