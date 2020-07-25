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Деньги собирали всем миром: в Докшицком районе открыли памятник в честь жителей, погибших в Великой Отечественной

25 июля 2020 14:40
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Новости Беларуси. В деревне Будиловка Докшицкого района открыли памятник в честь ее жителей, погибших в Великой Отечественной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Деньги собирали всем миром: в Докшицком районе открыли памятник в честь жителей, погибших в Великой Отечественной-1

Мемориал содержит 106 имен. Это партизаны, фронтовики, а также ветераны, которые не дожили до сегодняшнего дня.

Деньги собирали всем миром: в Докшицком районе открыли памятник в честь жителей, погибших в Великой Отечественной-3
Деньги собирали всем миром: в Докшицком районе открыли памятник в честь жителей, погибших в Великой Отечественной-4

Интересно, что обелиск возвели на народные деньги. Средства перечисляли потомки освободителей. География сборов обширна – от Латвии и России до США. На торжество собрались около сотни человек. И все они так или иначе связаны с Будиловкой.

Деньги собирали всем миром: в Докшицком районе открыли памятник в честь жителей, погибших в Великой Отечественной-6

Сергей Азаронок, директор Государственного музея истории Вооруженных Сил Беларуси:
Это просто прекрасно, когда местные жители, местная власть исполнительная начинают работать над тем, чтобы вспомнить каждого поименно. И это проходит в то время, когда по всему миру смотрите, что творится – просто-напросто уничтожаются памятники, уничтожаются символы, память об армии освободителей, память о подвиге народа.

Деньги собирали всем миром: в Докшицком районе открыли памятник в честь жителей, погибших в Великой Отечественной-8

Валентина Рандаревич, председатель Докшицкого районного совета депутатов:
В районе не только по этому памятнику, но и по всем остальным уделяется очень большое внимание содержанию, благоустройству. За каждым памятником закреплены организации района, школы района, которые ухаживают за ними, возлагают цветы, отдают честь памяти.

Деньги собирали всем миром: в Докшицком районе открыли памятник в честь жителей, погибших в Великой Отечественной-10
Деньги собирали всем миром: в Докшицком районе открыли памятник в честь жителей, погибших в Великой Отечественной-11

Сегодня в Будиловке отмечают и день деревни. И несмотря на то, что здесь осталось не больше 20 дворов, его планируют проводить и впредь.

# Великая Отечественная война

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