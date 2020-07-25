Деньги собирали всем миром: в Докшицком районе открыли памятник в честь жителей, погибших в Великой Отечественной

Новости Беларуси. В деревне Будиловка Докшицкого района открыли памятник в честь ее жителей, погибших в Великой Отечественной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мемориал содержит 106 имен. Это партизаны, фронтовики, а также ветераны, которые не дожили до сегодняшнего дня.

Интересно, что обелиск возвели на народные деньги. Средства перечисляли потомки освободителей. География сборов обширна – от Латвии и России до США. На торжество собрались около сотни человек. И все они так или иначе связаны с Будиловкой.

Сергей Азаронок, директор Государственного музея истории Вооруженных Сил Беларуси:

Это просто прекрасно, когда местные жители, местная власть исполнительная начинают работать над тем, чтобы вспомнить каждого поименно. И это проходит в то время, когда по всему миру смотрите, что творится – просто-напросто уничтожаются памятники, уничтожаются символы, память об армии освободителей, память о подвиге народа.

Валентина Рандаревич, председатель Докшицкого районного совета депутатов:

В районе не только по этому памятнику, но и по всем остальным уделяется очень большое внимание содержанию, благоустройству. За каждым памятником закреплены организации района, школы района, которые ухаживают за ними, возлагают цветы, отдают честь памяти.