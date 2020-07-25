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Лето возвращается. Синоптики рассказали о погоде на неделю

25 июля 2020 16:31
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В Беларусь возвращается лето. Выходя из дома, не забудьте прихватить зонт. В начале недели в стране пропишутся дожди и грозы. В понедельник погоду в стране сделает тёплая и неустойчивая воздушная масса южных широт. В северо-западных районах скажется влияние атмосферного фронта с территории Польши. А уже к среде к нам придут неустойчивые воздушные массы с Западной Европы, рассказали в программе «Плюс-минус». 

Лето возвращается. Синоптики рассказали о погоде на неделю-1

Ольга Федотова, инженер-синоптик Белгидромета:
Первая половина заключительной июльской недели пройдёт под знаком поступления воздушных масс с запада и юго-запада Европы. Погода обещает быть тёплой, но неустойчивой. Уже в понедельник на значительной части территории нашей страны пройдут дожди, местами прогремят грозы. Днём термометры покажут от +21 по северо-западу до +31 по юго-востоку страны. Во вторник ночью на значительной части Беларуси, а днём местами пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах возможны грозы. Ближе к концу недели атлантический циклон сместится на северо-западные районы европейской России и начнётся приток более прохладного воздуха со Скандинавии.

Смотрите ниже подробный прогноз погоды на неделю по областным центрам

Лето возвращается. Синоптики рассказали о погоде на неделю-4

Лето возвращается. Синоптики рассказали о погоде на неделю-6

Лето возвращается. Синоптики рассказали о погоде на неделю-8

Лето возвращается. Синоптики рассказали о погоде на неделю-10

Лето возвращается. Синоптики рассказали о погоде на неделю-12

Лето возвращается. Синоптики рассказали о погоде на неделю-14

# Погода в Беларуси # общество # Ольга Федотова

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