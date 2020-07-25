Лето возвращается. Синоптики рассказали о погоде на неделю

В Беларусь возвращается лето. Выходя из дома, не забудьте прихватить зонт. В начале недели в стране пропишутся дожди и грозы. В понедельник погоду в стране сделает тёплая и неустойчивая воздушная масса южных широт. В северо-западных районах скажется влияние атмосферного фронта с территории Польши. А уже к среде к нам придут неустойчивые воздушные массы с Западной Европы, рассказали в программе «Плюс-минус» .

Ольга Федотова, инженер-синоптик Белгидромета:

Первая половина заключительной июльской недели пройдёт под знаком поступления воздушных масс с запада и юго-запада Европы. Погода обещает быть тёплой, но неустойчивой. Уже в понедельник на значительной части территории нашей страны пройдут дожди, местами прогремят грозы. Днём термометры покажут от +21 по северо-западу до +31 по юго-востоку страны. Во вторник ночью на значительной части Беларуси, а днём местами пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах возможны грозы. Ближе к концу недели атлантический циклон сместится на северо-западные районы европейской России и начнётся приток более прохладного воздуха со Скандинавии.

Смотрите ниже подробный прогноз погоды на неделю по областным центрам