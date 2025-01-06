Шатько о Годе благоустройства: хотелось бы, чтобы планы были реальными, короткими и исполнимыми

Повысить качество жизни людей. В нынешнем году в Беларуси сфокусируются на вопросе благоустройства страны. Речь о реализации проектов разного масштаба: от улучшения санитарного состояния населенных пунктов до создания комфортной городской среды, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Регулироваться вопрос будет указом Президента, он будет подписан в январе, о чем сообщил Александр Лукашенко, встречаясь с доверенными лицами в конце прошлой недели. Тогда же глава государства отметил, что чистые улицы – это уже имидж белорусских городов, характеристика, которую дают все туристы и гости Беларуси. Тем не менее есть моменты, которые требуют дополнительных усилий. В первую очередь, как отмечают эксперты, речь идет о наведении порядка на предприятиях, в производственных структурах компаний и организациях. Целей, поставленных руководством страны, невозможно достичь без дисциплины, хозяйственности и упорядоченности в работе.

Александр Шатько, общественный деятель:

Одна из главных целей – найти в себе силы понимать, что мы не только зарабатываем и трудимся в свой карман, квартиру, но на благо всей страны. Это и стоит понимать под порядком. Надо, чтобы понимали те, кто будет составлять планы и программы, о реальности их достижений. Поставить 2100-й, как некоторые там ставят, 2150-й, 3000-й год можно, но нас тогда не будет, и мы это не увидим. Хотелось бы, чтобы планы были реальными, короткими и исполнимыми. Шаг за шагом, поступательно – это одна из серьезных задач.

Что касается благоустройства в традиционном понимании – порядка на улицах, обновления инфраструктуры городов – за последние годы проделана серьезная работа. Ежегодно открывают новые объекты социальной направленности: здравоохранения, спорта, образования. Эта работа, безусловно, будет продолжена. Отметим, Год благоустройства – первый в пятилетке качества, в которой Беларусь уже живет шестой день.