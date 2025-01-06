Самое важное – совершать добрые дела. Православные верующие Беларуси отмечают Сочельник

Миллионы православных верующих готовятся встретить один из главных праздников – Рождество Христово. День накануне большого торжества для христиан особенный, его называют Сочельник. Время, которое создает атмосферу праздника и помогает верующим духовно подготовиться к встрече Рождества, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Принято ходить в церковь, соблюдать строгий пост и садиться за стол только с появлением первой звезды. Ожидания связаны с рождением Иисуса Христа. Волхвам о его появлении на свет сообщила Вифлеемская звезда, она же указывала им путь к новорожденному. Сочельник – это время семейного единства. У верующих заканчивается 40-дневный пост. Название «Сочельник» происходит от блюда – «сочиво», считается главным на столе в канун Рождества. В его основе – отварная крупа, в которую добавляются разные сухофрукты, мед. Сочельник – это не просто традиция, связанная с постной трапезой, но и время духовных размышлений: верующие посещают церковные службы. Самое важное – совершать добрые дела.

Вениамин, митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси:

В праздник Рождества мы вспоминаем пришествие на землю Сына Божьего. Любовь Бога подвигла к этому действию. Происходит рождение Христа в мире, и открывается возможность, чтобы Бог пребывал в душе каждого человека, пребывал с каждым человеком и давал ему обильно свою милость, щедроты, радость – все, что сейчас исполняет сердца верующего человека в различной степени, насколько он верит, насколько он любит и обращается к Богу. Главная мысль, кого мы встречаем, как встречаем дорогого гостя, или творца, или нашего брата, отца небесного. Все вот эти наименования, они сходятся к одному и побуждают нас, чтобы сердца наши были раскрыты, наполнены любовью и благодарностью к Богу и, конечно, к ближним, потому что Господь пришел и ради каждого из нас, и ради каждого из наших ближних. В этой благодарной любви нам важно объединиться и вместе с тем стараться делиться этой любовью друг к другу и ближним.

В храмах идут последние приготовления к праздничной литургии. В Минском Свято-Духовом кафедральном соборе рождественскую службу по традиции возглавит митрополит Минский и Заславский Вениамин, Патриарший Экзарх всея Беларуси.