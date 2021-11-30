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Спортом смогут заняться все. В Минской области зимой будет работать почти 65 катков и хоккейных коробок

30 ноября 2021 14:20
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Новости Беларуси. В Минской области зимой будет работать около 40 лыжных трасс, почти 65 катков и хоккейных коробок, а также 93 точки проката спортивного инвентаря, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.  

Спортом смогут заняться все. В Минской области зимой будет работать почти 65 катков и хоккейных коробок-1

К зимнему сезону готовы и в Клецком районе. Здесь откроют два пункта выдачи спортивного оборудования: на базе физкультурно-оздоровительного центра и в тренажерном зале на площади Маяковского. В наличии 80 пар коньков, 40 лыжных комплектов. Также для любителей зимних забав зальют каток в центре города и хоккейную коробку на стадионе.

Спортом смогут заняться все. В Минской области зимой будет работать почти 65 катков и хоккейных коробок-4

Дмитрий Стриженок, директор Клецкого физкультурно-оздоровительного центра:
Пункты проката будут работать без выходных с 8:00 до 20:00. Цена детских – 1,5 рубля, взрослых – 2 рубля. Бесплатно мы предоставляем инвентарь детям-сиротам, которые находятся в списках СОП. Пункты проката готовы к работе, ждем установку минусовой температуры.

Спортом смогут заняться все. В Минской области зимой будет работать почти 65 катков и хоккейных коробок-7

Спортивные объекты будут доступны не только в Клецке. Так, в агрогородке Яновичи проложат лыжню протяженностью около полутора метров. Она появится в центральном парке имени Иосифа Плавского.

# Зимние виды спорта # общество # Дмитрий Стриженок # Фотофакт

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