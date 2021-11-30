Водитель, грузчик, продавец. В Минске на мини-ярмарке вакансий более 100 предложений. Рассказываем, куда идти

Новости Беларуси. Рабочее место для каждого. Более 100 предложений о трудоустройстве поступило от нанимателей на мини-ярмарке вакансий, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Рабочее место для каждого. Более 100 предложений о трудоустройстве поступило от нанимателей на мини-ярмарке вакансий, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Среди них: профессии водителя, грузчика, продавца, штукатура и каменщика. Это уже 71 мини-ярмарка с начала 2021 года. Здесь соискатели могут узнать информацию о вакансиях, получить конcультацию по трудоустройству и на месте пройти собеседование.
Татьяна Подливальчева, начальник отдела управления занятости населения комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома:
Когда соискатель приходит на ярмарку вакансий, он может при себе иметь, возможно, только паспорт. Потому что это живое общение нанимателя с соискателем, это еще не само трудоустройство, это предварительная беседа, которая позволяет задать интересующие вопросы, получить ответы. Принимает участие три нанимателя города: это Октябрьский Департамент охраны, психоневрологический дом-интернат для ветеранов-инвалидов и Минский филиал «Белтаможсервис».
Мини-ярмарки проходят каждый вторник с 10:00 до 12:00. Также для удобства поиска работы организованы такие площадки в электронном формате.