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Водитель, грузчик, продавец. В Минске на мини-ярмарке вакансий более 100 предложений. Рассказываем, куда идти

30 ноября 2021 13:57
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Новости Беларуси. Рабочее место для каждого. Более 100 предложений о трудоустройстве поступило от нанимателей на мини-ярмарке вакансий, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.   

Водитель, грузчик, продавец. В Минске на мини-ярмарке вакансий более 100 предложений. Рассказываем, куда идти-1

Среди них: профессии водителя, грузчика, продавца, штукатура и каменщика. Это уже 71 мини-ярмарка с начала 2021 года. Здесь соискатели могут узнать информацию о вакансиях, получить конcультацию по трудоустройству и на месте пройти собеседование.  

Водитель, грузчик, продавец. В Минске на мини-ярмарке вакансий более 100 предложений. Рассказываем, куда идти-4

Татьяна Подливальчева, начальник отдела управления занятости населения комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома:  
Когда соискатель приходит на ярмарку вакансий, он может при себе иметь, возможно, только паспорт. Потому что это живое общение нанимателя с соискателем, это еще не само трудоустройство, это предварительная беседа, которая позволяет задать интересующие вопросы, получить ответы. Принимает участие три нанимателя города: это Октябрьский Департамент охраны, психоневрологический дом-интернат для ветеранов-инвалидов и Минский филиал «Белтаможсервис».  

Водитель, грузчик, продавец. В Минске на мини-ярмарке вакансий более 100 предложений. Рассказываем, куда идти-7

Мини-ярмарки проходят каждый вторник с 10:00 до 12:00. Также для удобства поиска работы организованы такие площадки в электронном формате.  

# Государственная политика в области занятости # общество # Татьяна Подливальчева # Фотофакт

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