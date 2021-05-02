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Путь к независимости через тернии раскола, войны и перестройки. Анонс ток-шоу «По существу»

02 мая 2021 17:21
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Новости Беларуси. Исторический подтекст белорусской государственности. Путь к независимости – через тернии раскола, войны и перестройки. Герб, флаг, гимн, победа – опорные столпы национальной идеи, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Нашли ли ее белорусы? И достаточно ли смотреть только вперед?

Уже завтра, 3 мая, в прямом эфире СТВ на площадке ток-шоу «По существу» в гостях у ведущих Кирилла Казакова и Алены Сыровой соберутся историки, эксперты, люди, не стесняющиеся высказать свое мнение и сплести воедино нити прошлого, настоящего и будущего. Неудобные вопросы, полярные исторические трактовки и эксклюзивные артефакты.

Не пропустите, ток-шоу «По существу» стартует в 18:30.

# Государственная политика # общество # Кирилл Казаков # Алена Сырова

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