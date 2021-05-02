Личность участника засекречена. Вот как в Беларуси анализируют телеаудиторию

Новости Беларуси. Одним из главных мерил успеха у телезрителей является измерение телесмотрения. На этот показатель ориентируются телевизионщики и рекламодатели. Так происходит во всем мире, а сейчас новый способ получения такой информации разработали и наши специалисты, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Рубрика «По сути», где говорим о белорусском медиаизмерителе. Кристина Федорович, СТВ:

Начнем с главного. Для чего это нужно? В каких сферах это применимо, поможет?

Александр Юшкевич, генеральный директор ЗАО «МедиаИзмеритель»:

Те деньги, которые поступают от рекламы, являются основным и единственным источником финансирования средств массовой информации. Но чтобы рекламный рынок работал качественно, должны быть медиаизмерения. Медиаизмерения – это те самые данные, которые являются на рекламном рынке валютой. Медиаизмерения позволяют видеть, что смотрел телезритель, кто этот телезритель, позволяют оценивать рейтинги, возможности телерадиокомпании для размещения на ней своей рекламы. Если телеканал видит, что передача, которую он выпустил вчера, позавчера либо еще когда-то на свой телеканал, в принципе, не представляет интереса для телезрителя, то он может изменить этот контент, заменить его на другой, сместить в другой временной интервал. Предпринять все для того, чтобы его телеканал был наиболее смотрибельным и интересным телезрителю. Кристина Федорович:

То есть, получается, существенный плюс и для тех, кто по ту сторону телеэкрана. Это улучшает контент.

Александр Юшкевич:

Конечно. Кристина Федорович:

Поговорим немного о цепочке исследований. Первый шаг – выборка аудитории, далее – размещение непосредственно самого медиаметра у каждого дома. Как это происходит? Каким образом это устройство поглощает информацию, что дома смотрят, какие передачи, во сколько, когда?

Александр Юшкевич:

Участник этого домохозяйства приходит и включает телевизор. И этот пиплметр, который подключен к телевизору, тоже автоматически включается. Он услышал звук, потому что он подключен физически к телевизору, и спрашивает на экране, кто смотрит. У каждого телезрителя, у каждого участника этой панели есть своя кнопочка. Он нажимает на эту кнопочку, отвечает нашему оборудованию, кто его смотрит. Дальше пиплметр, слушая, что смотрит человек, не записывает какой-то звуковой файл больших форматов, а выделяет цифровую подпись. Каждой кнопочке присваивается возраст, пол и другие социологические параметры, которые отражены по данному человеку в этом программном обеспечении. Дальше видно, какая аудитория смотрела какую передачу. После того как эти данные собираются, они перепроверяются нашими специалистами. У нас есть специальные аналитики, которые ежедневно отслеживают правильность этой информации. После того как аналитик проверил эту информацию, он передает ее уже конечному потребителю.

Кристина Федорович:

И давайте уточним немаловажный аспект. Личность участника исследований засекречена, правильно? Александр Юшкевич:

Конечно. Кристина Федорович:

Равно так же, как и в случае, если человек не нажмет на пульте, что смотрит сейчас, то тоже эта информация никуда не попадет? Александр Юшкевич:

Нет. Сегодня мы уже поставляем данные, то есть можем поставлять данные конечному потребителю. Кристина Федорович:

Как часто это будет происходить?

Александр Юшкевич:

Это будет происходить ежедневно по рабочим дням. Кристина Федорович:

То есть каждый день наша телекомпания будет получать такие интересные данные: какая самая смотрибельная передача и наоборот.