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В Могилёвской области нужно высадить 640 гектаров леса – с этим может помочь любой желающий

06 октября 2022 06:18
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Новости Беларуси. В лесах Могилевской области практически полностью устранили последствия стихии. К восстановлению лесных угодий планируют привлечь добровольцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Могилёвской области нужно высадить 640 гектаров леса – с этим может помочь любой желающий-1

Лесной фонд Могилевской области больше остальных пострадал от ураганов в 2022 году. Объем поврежденной древесины в регионе превысил 3 миллиона кубических метров. На сегодня лишь 87 гектаров не разработаны от бурелома. Эти места находятся в труднодоступных или особо охраняемых территориях. Сейчас особый акцент на лесовосстановление. И в этом может помочь любой желающий, приняв участие в добровольной акции «Аднавім лясы разам!»  

В Могилёвской области нужно высадить 640 гектаров леса – с этим может помочь любой желающий-4

Александр Драгун, первый заместитель министра лесного хозяйства Беларуси:  
Осенью мы планируем посадить только на поврежденных участках около 640 гектаров новых лесов. Поэтому приглашаем всех граждан Республики Беларусь, организации принять участие в этой замечательной акции, чтобы каждый выполнил ту обязанность, которую должен выполнить каждый – посадил дерево. Даже не одно. Мы в свою очередь всех призываем обратиться в ближайший лесхоз. Если даже у кого-то не получается выехать в Могилевскую область, то, безусловно, у нас поврежденные леса были и в других лесхозах, конечно, в меньшей степени. Каждый человек сможет внести частичку свою в проведение данной акции.  

В Могилёвской области нужно высадить 640 гектаров леса – с этим может помочь любой желающий-7

Помимо лесовосстановления, сегодня основные задачи ведомства – цифровизация лесной отрасли, развитие охотничьих хозяйств и обеспечение белорусов продукцией деревообработки. В центре внимания – доступная цена на древесину.  

# Государственная лесная политика # общество # Александр Драгун # Фотофакт

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