В Могилёвской области нужно высадить 640 гектаров леса – с этим может помочь любой желающий

Лесной фонд Могилевской области больше остальных пострадал от ураганов в 2022 году. Объем поврежденной древесины в регионе превысил 3 миллиона кубических метров. На сегодня лишь 87 гектаров не разработаны от бурелома. Эти места находятся в труднодоступных или особо охраняемых территориях. Сейчас особый акцент на лесовосстановление. И в этом может помочь любой желающий, приняв участие в добровольной акции «Аднавім лясы разам!»

Александр Драгун, первый заместитель министра лесного хозяйства Беларуси:

Осенью мы планируем посадить только на поврежденных участках около 640 гектаров новых лесов. Поэтому приглашаем всех граждан Республики Беларусь, организации принять участие в этой замечательной акции, чтобы каждый выполнил ту обязанность, которую должен выполнить каждый – посадил дерево. Даже не одно. Мы в свою очередь всех призываем обратиться в ближайший лесхоз. Если даже у кого-то не получается выехать в Могилевскую область, то, безусловно, у нас поврежденные леса были и в других лесхозах, конечно, в меньшей степени. Каждый человек сможет внести частичку свою в проведение данной акции.