«Это достаточно опасно». Юрий Терех рассказал, почему важно не допустить теракта на железной дороге

Проект Григория Азаренка – «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире поговорим вместе с Юрием Терехом, известным как полковник Жордочкин, а также к нам по скайпу присоединится военный обозреватель и колумнист издания «ПолитЭксперт», капитан 1 ранга в запасе Владимир Ераносян. Обсудим с ними прошедшее совещание Лукашенко с силовым блоком страны, обман беглых предателей, террор против Беларуси и обстановку на линии боевого соприкосновения.
Юрий Терех, публицист:
Нормальная позиция – желать государству добра. У них другое мнение по поводу власти, но они хотят, чтобы их страна развивалась, чтобы все там было хорошо. А что хотят все наши беглые? Чтобы на нас кто-то напал, устроить какое-то нападение, устроить войну, ввести санкции, разорить страну, остановить предприятия. У них цель: уничтожить страну, а не сделать ее лучше.
Но я бы тут, честно говоря, не расслаблялся, потому что, думаю, в ближайшее время опять пойдет довольно серьезное давление по призывам к терактам. Я даже не сомневаюсь, что пойдут сейчас попытки дурить голову нашим гражданам, подбивать на совершение терактов в первую очередь по железным дорогам. Это пойдет из Украины, им сейчас очень критично, чтобы у нас что-то испортилось. И это достаточно опасно. У меня болит сердце за каждого, кто на это решается, на этом попадается, потому что ловят практически всех. Тут уже не уйдешь. Да, тут тяжело человека отловить, когда он только решился, но когда он уже начал делать, то он сразу попадает в какую-то разработку, его сразу отсекают, и обратного пути уже нет. Если ты уже начал, то ты уже как минимум сядешь. Если тебя поймают во время совершения, будут задерживать, то просто будут сразу стрелять на поражение. Это уже начали делать. Это еще осенью в прошлый раз практиковали.
Юрий Терех:
Уже церемониться никто не будет. Причина предельно проста. Во-первых, железная дорога – это наш важнейший стратегический ресурс. Не все даже понимают, насколько она важна, какой бешеный вред государству можно причинить даже подрывом авторитета железной дороги, что где-то пойдут слухи, что в Беларуси иногда какие-то партизаны могут взорвать рельсы. Такое недопустимо по определению, потому что у нас на ближайшее десятилетие есть определенный план развития страны, и железным дорогам как инструменту транзита здесь выделено очень важное место в этом всем. Поэтому даже подпускать нельзя к этим всем инфраструктурам. Пресекать надо сразу. Поэтому если кто-то пошел, его вычислили, то церемониться никто не будет, жалеть уже никто не будет. Если выживете, то сроки – 18-20 лет, а если нет, то нет, никто по вам уже не заплачет.
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