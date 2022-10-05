«Это достаточно опасно». Юрий Терех рассказал, почему важно не допустить теракта на железной дороге

Проект Григория Азаренка – « Азаренок. Напрямую ». О важном в прямом эфире поговорим вместе с Юрием Терехом, известным как полковник Жордочкин, а также к нам по скайпу присоединится военный обозреватель и колумнист издания «ПолитЭксперт», капитан 1 ранга в запасе Владимир Ераносян. Обсудим с ними прошедшее совещание Лукашенко с силовым блоком страны, обман беглых предателей, террор против Беларуси и обстановку на линии боевого соприкосновения.

Юрий Терех, публицист:

Нормальная позиция – желать государству добра. У них другое мнение по поводу власти, но они хотят, чтобы их страна развивалась, чтобы все там было хорошо. А что хотят все наши беглые? Чтобы на нас кто-то напал, устроить какое-то нападение, устроить войну, ввести санкции, разорить страну, остановить предприятия. У них цель: уничтожить страну, а не сделать ее лучше.

Но я бы тут, честно говоря, не расслаблялся, потому что, думаю, в ближайшее время опять пойдет довольно серьезное давление по призывам к терактам. Я даже не сомневаюсь, что пойдут сейчас попытки дурить голову нашим гражданам, подбивать на совершение терактов в первую очередь по железным дорогам. Это пойдет из Украины, им сейчас очень критично, чтобы у нас что-то испортилось. И это достаточно опасно. У меня болит сердце за каждого, кто на это решается, на этом попадается, потому что ловят практически всех. Тут уже не уйдешь. Да, тут тяжело человека отловить, когда он только решился, но когда он уже начал делать, то он сразу попадает в какую-то разработку, его сразу отсекают, и обратного пути уже нет. Если ты уже начал, то ты уже как минимум сядешь. Если тебя поймают во время совершения, будут задерживать, то просто будут сразу стрелять на поражение. Это уже начали делать. Это еще осенью в прошлый раз практиковали.