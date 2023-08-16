Прямой эфир

В Могилёвской области начали перебрасывать комбайны в соседние хозяйства для помощи на уборочной

16 августа 2023 10:39
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Могилевской области начали перебрасывать комбайны в соседние хозяйства для помощи в уборке зерновых, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Районы отличаются по климатическим условиям. На юге страда почти завершена, в то время как север только перешагнул экватор.

В Могилёвской области начали перебрасывать комбайны в соседние хозяйства для помощи на уборочной-1

Дополнительная техника позволит ускорить темпы уборки и максимально сохранить урожай. Чтобы везде успеть и нигде не потерять, процесс рас­пределения комбайнов проходит буквально в ручном режиме. Такие мобильные бригады работают в пяти рай­онах области. Всего на полях региона в хорошую погоду ежедневно задействованы 900 комбайнов.

Белорусские аграрии собрали уже более 5,8 млн тонн зерновых, зернобобовых и рапса. Подробности.

# Уборочная кампания # общество # Новости Могилёва и Могилёвской области # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Белорусы выступили на ЧМ по пожарно-спасательному спорту. Каких результатов удалось достичь?
16 августа 2023 10:22

Белорусы выступили на ЧМ по пожарно-спасательному спорту. Каких результатов удалось достичь?

Закрытие погранпереходов на границе Беларуси и Литвы ещё больше увеличит время ожидания
16 августа 2023 09:48

Закрытие погранпереходов на границе Беларуси и Литвы ещё больше увеличит время ожидания

Боевые машины и фигуры высшего пилотажа. Военные авиаторы готовятся отметить свой профессиональный праздник
16 августа 2023 09:24

Боевые машины и фигуры высшего пилотажа. Военные авиаторы готовятся отметить свой профессиональный праздник