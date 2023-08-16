В Могилёвской области начали перебрасывать комбайны в соседние хозяйства для помощи на уборочной

Новости Беларуси. В Могилевской области начали перебрасывать комбайны в соседние хозяйства для помощи в уборке зерновых, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Районы отличаются по климатическим условиям. На юге страда почти завершена, в то время как север только перешагнул экватор.
Дополнительная техника позволит ускорить темпы уборки и максимально сохранить урожай. Чтобы везде успеть и нигде не потерять, процесс распределения комбайнов проходит буквально в ручном режиме. Такие мобильные бригады работают в пяти районах области. Всего на полях региона в хорошую погоду ежедневно задействованы 900 комбайнов.
Белорусские аграрии собрали уже более 5,8 млн тонн зерновых, зернобобовых и рапса. Подробности.