В Могилёвской области начали перебрасывать комбайны в соседние хозяйства для помощи на уборочной

Новости Беларуси. В Могилевской области начали перебрасывать комбайны в соседние хозяйства для помощи в уборке зерновых, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Районы отличаются по климатическим условиям. На юге страда почти завершена, в то время как север только перешагнул экватор.