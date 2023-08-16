Белорусы выступили на ЧМ по пожарно-спасательному спорту. Каких результатов удалось достичь?
Кто-то скажет, что быть готовым к чрезвычайным ситуациям невозможно, но только не эти ребята. Недавно наши самые смелые соотечественники представили Беларусь на чемпионате мира по пожарно-спасательному спорту. Быть сильными и смелыми рискнули не только молодые люди, но и прекрасные девушки. Сегодня о них знает вся страна. А мы имеем возможность лично побеседовать. В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь Алексей Власюк, тренер сборной команды девушек и юниорок Республики Беларусь по пожарно-спасательному спорту, Екатерина Соболевская, участница сборной команды девушек и юниорок Республики Беларусь по пожарно-спасательному спорту и Артем Олейник, участник сборной команды юношей и юниоров Республики Беларусь по пожарно-спасательному спорту.
Какие результаты у белорусов на ЧМ по пожарно-спасательному спорту?
Александр Меженный, ведущий:
С какими результатами вы пожаловали в нашу уютную студию?
Алексей Власюк, тренер сборной команды девушек и юниорок Республики Беларусь по пожарно-спасательному спорту:
Мы вернулись с чемпионата мира, где команда девушек юниорок заняла первое общекомандное место и команда мальчиков юниоров заняла второе общекомандное место.
Александр Меженный:
Мы сейчас видим большое количество медалей. То есть помимо того, что общекомандное первое и второе место соответственно, с чем вас поздравляем, еще какие-то медали и в личном зачете, правильно?
Алексей Власюк:
Да, есть несколько дисциплин, где дети заняли как призовые места, так и стали чемпионами. Эта медаль за второе место, за эстафету у девушек 4 по 100. А эта за первое место в общекомандном зачете.
Александр Меженный:
А вот там дальше уже россыпь медалей, рассказывайте. Давайте сразу по медалям пробежимся.
Екатерина Соболевская, участница сборной команды девушек и юниорок Республики Беларусь по пожарно-спасательному спорту:
Эта медаль за эстафету 4 по 100. Это в моем личном виде штурмовая лестница.
Александр Меженный:
Штурмовая лестница – это когда бежишь быстро, лестницу поставил и полетел наверх?
Екатерина Соболевская:
Не совсем, у девушек уже подвешенные. Вот это тоже мой личный зачет, 100-метровая полоса с препятствиями. Это общекомандное. И это боевое развертывание.
Екатерина Яцкевич, ведущая:
Как у вас получается преодолевать? Как вы решились на такой вид спорта?
Екатерина Соболевская:
Пришла я в спорт достаточно давно, уже более 5 лет я здесь. Пришла спонтанно, меня нашли на детских соревнованиях, можно так сказать, пригласили позаниматься.
Александр Меженный:
Детские соревнования по какому виду спорта?
Екатерина Соболевская:
По пожарно-спасательному спорту.
Александр Меженный:
Почему именно данный вид спорта?
Екатерина Соболевская:
Самый первый шаг – эти соревнования городские. Меня просто отправили от школы. Я не знала, вообще на что иду. Мне просто сказали: выступи. Мне понравилось, меня пригласил тренер, я продолжила заниматься.
Александр Меженный:
Артем, рассказывай, две замечательные медали.
Артем Олейник, участник сборной команды юношей и юниоров Республики Беларусь по пожарно-спасательному спорту:
За боевое развертывание, это за общекомандное место.
Александр Меженный:
А по лестнице что?
Артем Олейник:
Не получилось.
Екатерина Яцкевич:
Есть у вас командное выступление, есть индивидуальное. Что вам проще для самого себя, чем отличаются эти победы?
Артем Олейник:
В нашем спорте, как и в любом спорте, конечно же, хочется стать чемпионом в личных видах, но для нас главное – командный результат, поэтому нужно иногда пожертвовать своими быстрыми личными секундами, чтобы дать уверенный зачет команде.
Как тренируются спортсмены?
Александр Меженный:
С кем легче работать: с девушками или парнями? Полагаю, вам доводилось и с теми, и с другими работать.
Алексей Власюк:
Да, мне доводилось работать и с мальчиками, и с девочками. Но нет такого понятия, что с кем-то легче, с кем-то сложнее, потому что и те, и те трудолюбивые, всегда готовы достигнуть высокого результата. Есть своя специфика, немножко различие идет в дисциплинах. Если у девочек лестница подвешенная, то парни делают подвеску. Со всеми мы находим общий язык и работаем. Дисциплина у нас всегда в команде должна присутствовать, потому что без дисциплины будет, скажем так, бардак.
Екатерина Яцкевич:
Что вы говорите перед выступлениями своим подопечным для того, чтобы воодушевить и вдохновить на такое количество побед?
Алексей Власюк:
Настраиваем их, дети на протяжении года готовятся, они все уже знают, на что они готовы, поэтому просто слова, что ты все можешь, просто реализуй себя и покажи свои лучшие секунды.
Александр Меженный:
Кстати, соревнования проходили в России, да?
Алексей Власюк:
В Саранске.
Александр Меженный:
И какое количество команд присутствовало?
Алексей Власюк:
Присутствовало пять команд: сборная Беларуси, сборная Словакии, сборная России, сборная Казахстана и сборная Республики Мордовия.
Александр Меженный:
Я так полагаю, что белорусы, если не лидеры, то по крайней мере признанные авторитеты?
Алексей Власюк:
Все верно, команда Беларуси всегда в борьбе за чемпионство, на ведущих ролях находится наша команда на всех соревнованиях.
Александр Меженный:
Почему?
Алексей Власюк:
Пожарно-спасательный спорт – это прикладной вид спорта. И он создавался, задумывался, наверное, как совершенствование навыков именно спасателей. И поэтому дети, развивая свои качества, когда дальше кто-то устраивается на работу, это все приводит к тому, что то, что мы совершенствуем на тренировке, потом помогает именно в службе, в работе, в боевой деятельности именно спасателей. То есть не просто так называют спорт во имя спасения.
Александр Меженный:
Все работают на то, чтобы вовремя прийти на помощь. Но тем не менее белорусская команда выделяется в лучшую сторону. Почему это происходит?
Алексей Власюк:
Возможно, наше трудолюбие. Тренер только доводит до логического завершения. Это только их работа и только их результаты.
Пожарно-спасательный спорт – это только спорт или профессия в будущем?
Александр Меженный:
Ребята, тогда к вам вопрос. Для вас это реально вид спорта или это уже какая-то профессия в будущем?
Артем Олейник:
Для меня это больше уже профессия, призвание, потому что я уже устроился на работу. Все начиналось того, что это был просто спорт, увлечение. В возрасте 15 лет. Сразу мыслей про профессию не было, но вот как только я углубился в этот спорт, понял, что профессия спасателя-пожарного очень важна и нужна, я решил им стать.
Александр Меженный:
Катя, у тебя как дела с этим?
Екатерина Соболевская:
Я в этом спорте с 13 лет. Сейчас я учусь в университете, пока что планирую только доучиться, а дальше уже я буду стараться показывать такой же высокий результат, тоже хочу устроиться на работу.
Александр Меженный:
То есть это тоже уже будущая профессия.
Екатерина Соболевская:
Да. Вполне себе.
Александр Меженный:
Есть, конечно же, отличия между спортивными состязаниями и реальной работой. Но насколько проявляют себя именно спортсмены в практической деятельности, таких же результатов достигают, помогает ли спорт выполнению служебных обязанностей?
Алексей Власюк:
Если взять взрослую сборную, то все работники, которые входят в состав мужской и женской сборных, являются сотрудниками, когда они находятся на учебно-тренировочных сборах, они все несут службу, выезжают на боевые выезды и помогают спасать людей.
Александр Меженный:
То есть по факту все сотрудники службы – чемпионы.
Алексей Власюк:
Можно сказать и так.