Белорусы выступили на ЧМ по пожарно-спасательному спорту. Каких результатов удалось достичь?

Кто-то скажет, что быть готовым к чрезвычайным ситуациям невозможно, но только не эти ребята. Недавно наши самые смелые соотечественники представили Беларусь на чемпионате мира по пожарно-спасательному спорту. Быть сильными и смелыми рискнули не только молодые люди, но и прекрасные девушки. Сегодня о них знает вся страна. А мы имеем возможность лично побеседовать. В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь Алексей Власюк, тренер сборной команды девушек и юниорок Республики Беларусь по пожарно-спасательному спорту, Екатерина Соболевская, участница сборной команды девушек и юниорок Республики Беларусь по пожарно-спасательному спорту и Артем Олейник, участник сборной команды юношей и юниоров Республики Беларусь по пожарно-спасательному спорту. Какие результаты у белорусов на ЧМ по пожарно-спасательному спорту? Александр Меженный, ведущий:

С какими результатами вы пожаловали в нашу уютную студию?

Алексей Власюк, тренер сборной команды девушек и юниорок Республики Беларусь по пожарно-спасательному спорту:

Мы вернулись с чемпионата мира, где команда девушек юниорок заняла первое общекомандное место и команда мальчиков юниоров заняла второе общекомандное место. Александр Меженный:

Мы сейчас видим большое количество медалей. То есть помимо того, что общекомандное первое и второе место соответственно, с чем вас поздравляем, еще какие-то медали и в личном зачете, правильно? Алексей Власюк:

Да, есть несколько дисциплин, где дети заняли как призовые места, так и стали чемпионами. Эта медаль за второе место, за эстафету у девушек 4 по 100. А эта за первое место в общекомандном зачете. Александр Меженный:

А вот там дальше уже россыпь медалей, рассказывайте. Давайте сразу по медалям пробежимся.

Екатерина Соболевская, участница сборной команды девушек и юниорок Республики Беларусь по пожарно-спасательному спорту:

Эта медаль за эстафету 4 по 100. Это в моем личном виде штурмовая лестница. Александр Меженный:

Штурмовая лестница – это когда бежишь быстро, лестницу поставил и полетел наверх? Екатерина Соболевская:

Не совсем, у девушек уже подвешенные. Вот это тоже мой личный зачет, 100-метровая полоса с препятствиями. Это общекомандное. И это боевое развертывание. Екатерина Яцкевич, ведущая:

Как у вас получается преодолевать? Как вы решились на такой вид спорта? Екатерина Соболевская:

Пришла я в спорт достаточно давно, уже более 5 лет я здесь. Пришла спонтанно, меня нашли на детских соревнованиях, можно так сказать, пригласили позаниматься.

Александр Меженный:

Детские соревнования по какому виду спорта? Екатерина Соболевская:

По пожарно-спасательному спорту. Александр Меженный:

Почему именно данный вид спорта? Екатерина Соболевская:

Самый первый шаг – эти соревнования городские. Меня просто отправили от школы. Я не знала, вообще на что иду. Мне просто сказали: выступи. Мне понравилось, меня пригласил тренер, я продолжила заниматься. Александр Меженный:

Артем, рассказывай, две замечательные медали.

Артем Олейник, участник сборной команды юношей и юниоров Республики Беларусь по пожарно-спасательному спорту:

За боевое развертывание, это за общекомандное место. Александр Меженный:

А по лестнице что? Артем Олейник:

Не получилось. Екатерина Яцкевич:

Есть у вас командное выступление, есть индивидуальное. Что вам проще для самого себя, чем отличаются эти победы? Артем Олейник:

В нашем спорте, как и в любом спорте, конечно же, хочется стать чемпионом в личных видах, но для нас главное – командный результат, поэтому нужно иногда пожертвовать своими быстрыми личными секундами, чтобы дать уверенный зачет команде. Как тренируются спортсмены? Александр Меженный:

С кем легче работать: с девушками или парнями? Полагаю, вам доводилось и с теми, и с другими работать. Алексей Власюк:

Да, мне доводилось работать и с мальчиками, и с девочками. Но нет такого понятия, что с кем-то легче, с кем-то сложнее, потому что и те, и те трудолюбивые, всегда готовы достигнуть высокого результата. Есть своя специфика, немножко различие идет в дисциплинах. Если у девочек лестница подвешенная, то парни делают подвеску. Со всеми мы находим общий язык и работаем. Дисциплина у нас всегда в команде должна присутствовать, потому что без дисциплины будет, скажем так, бардак. Екатерина Яцкевич:

Что вы говорите перед выступлениями своим подопечным для того, чтобы воодушевить и вдохновить на такое количество побед?

Алексей Власюк:

Настраиваем их, дети на протяжении года готовятся, они все уже знают, на что они готовы, поэтому просто слова, что ты все можешь, просто реализуй себя и покажи свои лучшие секунды. Александр Меженный:

Кстати, соревнования проходили в России, да? Алексей Власюк:

В Саранске. Александр Меженный:

И какое количество команд присутствовало? Алексей Власюк:

Присутствовало пять команд: сборная Беларуси, сборная Словакии, сборная России, сборная Казахстана и сборная Республики Мордовия. Александр Меженный:

Я так полагаю, что белорусы, если не лидеры, то по крайней мере признанные авторитеты? Алексей Власюк:

Все верно, команда Беларуси всегда в борьбе за чемпионство, на ведущих ролях находится наша команда на всех соревнованиях. Александр Меженный:

Почему?

Алексей Власюк:

Пожарно-спасательный спорт – это прикладной вид спорта. И он создавался, задумывался, наверное, как совершенствование навыков именно спасателей. И поэтому дети, развивая свои качества, когда дальше кто-то устраивается на работу, это все приводит к тому, что то, что мы совершенствуем на тренировке, потом помогает именно в службе, в работе, в боевой деятельности именно спасателей. То есть не просто так называют спорт во имя спасения. Александр Меженный:

Все работают на то, чтобы вовремя прийти на помощь. Но тем не менее белорусская команда выделяется в лучшую сторону. Почему это происходит? Алексей Власюк:

Возможно, наше трудолюбие. Тренер только доводит до логического завершения. Это только их работа и только их результаты. Пожарно-спасательный спорт – это только спорт или профессия в будущем? Александр Меженный:

Ребята, тогда к вам вопрос. Для вас это реально вид спорта или это уже какая-то профессия в будущем? Артем Олейник:

Для меня это больше уже профессия, призвание, потому что я уже устроился на работу. Все начиналось того, что это был просто спорт, увлечение. В возрасте 15 лет. Сразу мыслей про профессию не было, но вот как только я углубился в этот спорт, понял, что профессия спасателя-пожарного очень важна и нужна, я решил им стать. Александр Меженный:

Катя, у тебя как дела с этим?