Белорусские аграрии собрали уже более 5,8 млн тонн зерновых, зернобобовых и рапса

Новости Беларуси. Дни, которые год прокормят. Чтобы белорусы были с хлебом, животноводство – с кормами, а аграрии – с хорошим заработком, работать приходится много, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Темпы уборочной превышают показатели 2022 года. В Брестской области кампания на финишной прямой, Гродненский район лидирует в стране по урожайности зерновых.

Жатва, заготовка кормов, уборка льна. Пришло время закладывать новый урожай: предстоит подготовить почву, посеять озимый рапс. Всего, по данным Минсельхозпрода на 16 августа, в закромах более 5 миллионов 819 тысяч тонн зерновых колосовых, зернобобовых и рапса. Хлебный намолот в стране составляет 4 миллиона 890 тысяч тонн, маслосемян – 930 тысяч тонн. Осталось убрать около 12 % льна. В Беларуси эта культура политическая, его цветок – на нашем гербе. Единственное натуральное сырье для текстильной промышленности, наращивание использования которого одно из условий импортозамещения. Впрочем, цель не только сохранить независимость рынка текстильной продукции, ведь лен присутствует во многих отраслях экономики: целлюлозно-бумажной, медицинской, химической и военной.