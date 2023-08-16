Закрытие погранпереходов на границе Беларуси и Литвы ещё больше увеличит время ожидания

В Литве 16 августа рассмотрят постановление о закрытии двух из шести пропускных пунктов на границе с Беларусью. Речь идет о переходах «Шумскас» (с белорусской стороны – это «Лоша») и «Тверячюс» («Видзы» на нашей территории), сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ожидается, что с 18 августа их работа будет приостановлена.

По данным белорусского пограничного ведомства, наиболее загруженный маршрут в страны ЕС для фур проходит через литовский Мядининкай. Очереди выстраиваются из-за невыполнения норм по пропуску транспорта литовской стороной. Таким образом, закрытие погранпереходов в конечном результате еще больше увеличит время ожидания.

Поведение наших западных соседей в последнее время трудно поддается логическому объяснению. Решение о приостановке пунктов пропуска в Вильнюсе мотивируют угрозой национальной безопасности с белорусской стороны. Но чем обоснованы такие заявления – в правительстве Литвы не сообщили.