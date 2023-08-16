Боевые машины и фигуры высшего пилотажа. Военные авиаторы готовятся отметить свой профессиональный праздник

Новости Беларуси. Белорусские ВВС в небе над центральным регионом и в готовности № 1. Рокот боевых машин и фигуры высшего пилотажа с торжественным обоснованием. Над аэродромом Мачулищи накануне своего профессионального праздника авиаторы со звездами и голубым кантиком проводят репетицию воздушного парада, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Показательными эшелонами прошли винтокрылые машины и самолеты практически всех типов, которые находятся на вооружении белорусской армии. Окрыляющий контраст – мирное небо и мощь авиации. Военно-воздушные силы Беларуси всегда в готовности и обеспечивают безопасность страны в режиме круглосуточного боевого дежурства. Но особое значение это приобретает сейчас, когда военно-политическая ситуация сохраняет градус накала. Он отражается и в количестве отнюдь не учебно-боевых вылетов, ведь активность на сопредельных с нашей страной территориях возрастает, количество полетов увеличено в разы.

Анатолий Булавко, заместитель командующего ВВС и войск ПВО Беларуси:

Несмотря на широкое празднование дня Военно-воздушных сил, вопросы обеспечения безопасности нашего государства всегда являются в приоритете. Поэтому никакой праздник не дает нам повода немножко расслабиться, немножко передохнуть. Занимаемся штатно. Для нас сегодня штатно – это усиленный режим несения боевого дежурства, готовимся к любым неожиданностям, которые могут нам предоставить наши соседи. Еще раз подчеркну: безопасность государства – это наш приоритет, а празднование праздников – это уже прилагаемое к этому.

Официальные торжества в честь Военно-воздушных сил Беларуси пройдут в пятницу, 18 августа, тогда же снова для жителей Минска и пристоличья предоставиться возможность насладиться мастерством асов. Кроме этого, запланирована и земная программа. В городском поселке Мачулищи будет организована фотозона.