Могилевчане забудут о пробках! В городе строят внутреннюю кольцевую дорогу

В Беларуси большое значение уделяют строительству автомобильных дорог и развитию транспортной инфраструктуры. Причина такого пристального внимания властей к отрасли не только экономическая выгода. Качественные дороги – залог безопасности и комфорта автомобилистов. Хорошее дорожное полотно стало уже брендом нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Благоустройство дорог – составляющая развития регионов. Могилев стал вторым городом Беларуси с полноценной кольцевой дорогой и уже принялся за строительство внутригородской кольцевой, магистрали. Она станет недостающим элементом основы дорожной инфраструктуры с трафиком более 4,5 тысячи легковых автомобилей в час пик. Репортаж Юлии Мычки.

Почти 15 лет этот амбициозный проект жил исключительно на бумаге. Впервые о необходимости внутрикольцевой дороги, которая разгрузит центральное ядро города, заговорили еще в 2007 году. Но тогда цена решения в более чем 200 миллионов рублей казалась неподъемной. Два года назад к проекту решили вернуться и приступили к разработке проектно-сметной документации, а финансами поддержало государство. Проект включили в областную инвестиционную программу. И у жителей Могилева теперь есть все шансы забыть про пробки в час пик.

Андрей Сухарев, заместитель директора Управления капитального строительства Могилева:

Главной задачей реализации данного объекта является увязка двух частей города, перенаправление транспортных потоков, оптимизация транспортных маршрутов, в том числе общественного транспорта, с точки зрения логистики поможет в кратчайшие сроки, минуя центр города, добраться до данных точек. Внутригородская кольцевая – масштабный и технически сложный проект. Все основные места пересечения улиц будут выполнены в кольцевом исполнении. Строить ее будут очередями, по несколько параллельно, как это происходит уже сейчас.