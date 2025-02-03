Сохранить здоровье организма. Узнали о перспективных направлениях лечения злокачественных опухолей

Большинство видов рака сегодня вовсе не приговор. При условии своевременной диагностики такие заболевания поддаются лечению и белорусские специалисты вооружены на все 100. И безусловное преимущество – тесный тандем науки и практики. Именно такой подход в лечении рака реализован в Республиканском научно-практическом центре онкологии и медицинской радиологии в Боровлянах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Арина Верховская – о современных методах.

Сложные операции, когда требуется ювелирная работа специалистов разного профиля, привычное дело для медиков научно-практического центра онкологии и медицинской радиологии имени Александрова. Это ведущее учреждение в стране по борьбе со злокачественными заболеваниями. Ежегодно шанс на жизнь здесь получают тысячи пациентов. В центре людям предлагают полный цикл лечения – от диагностики до реабилитации. Однако главный залог победы над опасным недугом остается прежним – поставить диагноз как можно раньше.

Сергей Поляков, директор РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Н.Н. Александрова:

Те программы скрининга и диспансеризации, которые существуют в нашей стране, позволяют количество больше обследовать людей, выявлять более ранние формы. Ранние формы хорошо лечатся. Во-первых, новое оборудование связано с диагностической. Это появление новых аппаратов МРТ, появление новых молекул для PET-диагностики, возможность лечения пациентов новыми хирургическими методами Мы очень много применяем малоинвазивной хирургией, то, что раньше в онкологии не применялось.

Поставить точный диагноз, определить стадию болезни и выбрать наиболее эффективное лечение врачам помогает современное оборудование. На базе РНПЦ работает молекулярно-генетическая лаборатория канцерогенеза. Здесь разрабатывают инновационные методы лечения. Важно не только убить опухоль, а сохранить здоровье организма. Сегодня это возможно благодаря таргетной терапии.

Анна Портянко, заведующая Республиканской молекулярно-генетической лабораторией канцерогенеза РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Н.Н. Александрова:

Мы занимаемся выявлением чувствительности к определенным таргетным препаратам. В Республике Беларусь зарегистрированы и доступны практически все наиболее эффективные таргетные препараты. Многие из них требуют соответствующего тестирования, и мы централизовано для пациентов всей страны, обеспечиваем это тестирование. Нет никаких очередей, в принципе, максимум 10 рабочих дней, и результат имеется.