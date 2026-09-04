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Новости по тегу #Союз писателей Беларуси

Международный круглый стол прошел в Министерстве информации и Костюковичском РЦК
04 сентября 2026 17:27

Международный круглый стол прошел в Министерстве информации и Костюковичском РЦК

В Могилёве реализуется инклюзивный издательский проект для слабовидящих
10 февраля 2025 07:02

В Могилёве реализуется инклюзивный издательский проект для слабовидящих

Госстандарт и Союз писателей Беларуси подвели итоги конкурса «Под знаком качества»
08 февраля 2025 11:20

Госстандарт и Союз писателей Беларуси подвели итоги конкурса «Под знаком качества»

Победителей Национального конкурса «Искусство книги-2013» наградили в Национальной библиотеке
06 февраля 2013 17:43

Победителей Национального конкурса «Искусство книги-2013» наградили в Национальной библиотеке