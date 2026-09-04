Новости по тегу #Союз писателей Беларуси

Форум «Художественное слово – гуманитарный мост мира и добрососедства между народами и странами» объединил мастеров пера, переводчиков и представителей власти из Беларуси, России, Китая, Узбекистана и Азербайджана.
Благодаря ему фонд библиотеки для слабовидящих дополнят коллекцией произведений. Инициатива сотрудников городской центральной библиотеки получила грант Президента Беларуси.
Также были подведены и итоги детского творческого конкурса «Стандартизация и я». Он проводился вот уже во второй раз. Ребята в видеороликах, рисунках и заметках выразили свое видение современных проблем стандартизации.
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