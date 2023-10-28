В Могилёве обсудили результаты международного форума по импортозамещению

Результаты первого международного форума по импортозамещению обсудили в Могилеве. В областном центре в течение трех дней с белорусскими коллегами работали делегации из 14 регионов России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Главные участники диалога – экспортно ориентированные предприятия двух стран, для которых площадка – это возможностью найти новых бизнес-партнеров на внешнем рынке, альтернативных поставщиков продукции, сырья, оборудования и комплектующих. Помимо выставки на форуме работали секции, где партнеры обсудили пути от импортозамещения к технологической независимости, а также инструменты поддержки экспорта в условиях санкций. Отдельно остановились на интернет-торговле.

Руслан Страхар, заместитель председателя Могилевского облисполкома:

Мы видим, что сейчас это направление приобретает все большую и большую популярность. Были эксперты, которые делились готовыми кейсами и направлениями, как это можно организовывать. Кроме того, уже в ходе секции мы организовывали для всех заинтересованных посещение разных предприятий Республики Беларусь, Могилевской области. Постоянно работал, по сути, штаб. И мы организовывали и Бобруйск, Кричев. Все направления, которые были интересны, мы организовывали встречу.

Сегодня пул из совместных инициатив в основном сформирован в машиностроении. Среди наиболее востребованных продуктов – вся гамма сельхозтехники, которая производится в России и Беларуси, а также крупногабаритный транспорт.