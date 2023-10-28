Национальный футбольный стадион – как проходит строительство спортивного объекта?
Спорт сегодня в Минске доступен на каждом шагу: велосипедные и лыжероллерные трассы, тренажеры под открытым небом и катки, стадионы, бассейны и настоящие дворцы. Приобщиться к активному образу жизни можно с малых лет. В Минске открыты 54 спортивных учреждения, где развивают 60 видов спорта. Почти 600 минчан регулярно тренируются. Об этом рассказали в программе «Большой город» на СТВ.
Екатерина Забенько, СТВ:
Национальный футбольный стадион – это тот объект, который подчеркивает отношение к спорту в нашей стране.
Александр Бут-Гусаим, генеральный директор Национального олимпийского стадиона «Динамо»:
Это будет самый большой стадион в нашей стране. Там будет впервые применена технология гибридного газона. То есть на сегодняшний момент гибридного газона в Беларуси нет. То есть по нагрузкам это немножко другая технология. Чуть ли не каждый день на нем можно будет организовывать и проводить футбольные матчи. Будет и самая большая в целом площадка, помимо спортивных соревнований там можно будет и концерт организовывать, какие-то другие мероприятия для населения.
Екатерина Забенько:
Съемочная группа большого города побывала на строящихся спортивных объектах. Предлагаю посмотреть, на какой стадии работы и как история догоняет будущее.
Диана Головач, корреспондент:
Мы находимся возле самой масштабной спортивной стройки в столице. Уже в 2024 году здесь начнет свою историю Национальный футбольный стадион. Главная арена сможет вместить в себя около 30 тысяч зрителей.
Футбольный стадион наша страна получит бесплатно. В дар от Китая за тесное экономическое сотрудничество. Возведение объекта стартовало еще в 2019 году. Долгий подготовительный период, первые экскаваторы, первые сваи, и вот к 2023 году будущая спортивная арена уже возвышается над строительными заборами и привлекает внимание минчан.
Олег Альхович, заместитель генерального директора – начальник управления инженерно-технического и юридического сопровождения проекта:
Мы уверены, что новый стадион с учетом своего архитектурного решения подарит любителям футбола незабываемые ощущения в ходе матчей и побед нашей национальной сборной и клубных команд.
Размах стройки действительно завораживает. Над трибунами сделают навес. С одной стороны, это будет светопропускающая пластина, а с другой – металлическая лента с белорусским орнаментом. На стадионе уложат натуральное травяное покрытие. Оборудуют системой подогрева и автоматического полива. Установят большой светодиодный дисплей и два уличных экрана.
Олег Альхович:
Поскольку это Национальный футбольный стадион, можно предположить, что с учетом его масштабности и значимости он будет предназначен для национальной сборной Республики Беларусь по футболу.
В комплексе расположится зал для пресс-конференций, музей футбола, детский центр, фитнес-клуб, кафе, торговая зона, центр волонтеров. Предполагается, что объект можно будет использовать также для проведения концертов и выставок.
История стадиона в районе улицы Ванеева началась в далекие 1950-е. Сначала он относился к спортивному обществу «Красное Знамя», а с 1976 года – к Минскому тракторному заводу. Пережил за свою историю несколько реконструкций. Во время летних Игр в Москве «Трактор» был резервной олимпийской ареной. Сегодня это место станет эпицентром притяжения для новых побед белорусских спортсменов.
На территории стадиона находится также гимнастический центр «Кольца славы». Объект серьезно обновился. Строители благоустроили территорию, установили новое оборудование и мебель. Обновленный фасад объекта украсили стилизованные гимнастические кольца, раскрывающие предназначение центра. После завершающих штрихов он откроет свои двери для воспитанников СДЮШОР по спортивной гимнастике и акробатике.
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