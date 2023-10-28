Национальный футбольный стадион – как проходит строительство спортивного объекта?

Спорт сегодня в Минске доступен на каждом шагу: велосипедные и лыжероллерные трассы, тренажеры под открытым небом и катки, стадионы, бассейны и настоящие дворцы. Приобщиться к активному образу жизни можно с малых лет. В Минске открыты 54 спортивных учреждения, где развивают 60 видов спорта. Почти 600 минчан регулярно тренируются. Об этом рассказали в программе «Большой город» на СТВ. Екатерина Забенько, СТВ:

Национальный футбольный стадион – это тот объект, который подчеркивает отношение к спорту в нашей стране.

Александр Бут-Гусаим, генеральный директор Национального олимпийского стадиона «Динамо»:

Это будет самый большой стадион в нашей стране. Там будет впервые применена технология гибридного газона. То есть на сегодняшний момент гибридного газона в Беларуси нет. То есть по нагрузкам это немножко другая технология. Чуть ли не каждый день на нем можно будет организовывать и проводить футбольные матчи. Будет и самая большая в целом площадка, помимо спортивных соревнований там можно будет и концерт организовывать, какие-то другие мероприятия для населения. Екатерина Забенько:

Съемочная группа большого города побывала на строящихся спортивных объектах. Предлагаю посмотреть, на какой стадии работы и как история догоняет будущее.

Диана Головач, корреспондент:

Мы находимся возле самой масштабной спортивной стройки в столице. Уже в 2024 году здесь начнет свою историю Национальный футбольный стадион. Главная арена сможет вместить в себя около 30 тысяч зрителей. Футбольный стадион наша страна получит бесплатно. В дар от Китая за тесное экономическое сотрудничество. Возведение объекта стартовало еще в 2019 году. Долгий подготовительный период, первые экскаваторы, первые сваи, и вот к 2023 году будущая спортивная арена уже возвышается над строительными заборами и привлекает внимание минчан.

Олег Альхович, заместитель генерального директора – начальник управления инженерно-технического и юридического сопровождения проекта:

Мы уверены, что новый стадион с учетом своего архитектурного решения подарит любителям футбола незабываемые ощущения в ходе матчей и побед нашей национальной сборной и клубных команд. Размах стройки действительно завораживает. Над трибунами сделают навес. С одной стороны, это будет светопропускающая пластина, а с другой – металлическая лента с белорусским орнаментом. На стадионе уложат натуральное травяное покрытие. Оборудуют системой подогрева и автоматического полива. Установят большой светодиодный дисплей и два уличных экрана. Олег Альхович:

Поскольку это Национальный футбольный стадион, можно предположить, что с учетом его масштабности и значимости он будет предназначен для национальной сборной Республики Беларусь по футболу.

В комплексе расположится зал для пресс-конференций, музей футбола, детский центр, фитнес-клуб, кафе, торговая зона, центр волонтеров. Предполагается, что объект можно будет использовать также для проведения концертов и выставок. История стадиона в районе улицы Ванеева началась в далекие 1950-е. Сначала он относился к спортивному обществу «Красное Знамя», а с 1976 года – к Минскому тракторному заводу. Пережил за свою историю несколько реконструкций. Во время летних Игр в Москве «Трактор» был резервной олимпийской ареной. Сегодня это место станет эпицентром притяжения для новых побед белорусских спортсменов.