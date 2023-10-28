«Танцы, спортивное ориентирование, волейбол, мини-футбол». Какие детские спортивные секции есть в Минске?

Спорт сегодня в Минске доступен на каждом шагу: велосипедные и лыжероллерные трассы, тренажеры под открытым небом и катки, стадионы, бассейны и настоящие дворцы. Приобщиться к активному образу жизни можно с малых лет. В Минске открыты 54 спортивных учреждения, где развивают 60 видов спорта. Почти 600 минчан регулярно тренируются. Об этом рассказали в программе «Большой город» на СТВ. Екатерина Забенько, СТВ:

Во Фрунзенском районе появляется все больше возможностей для занятий спортом у детей. Естественно, что немаловажно, бесплатно, потому что сегодня не каждый может позволить себе купить абонемент. Это особенно важно для талантливых детей с большим будущим. Вот расскажите, куда можно пойти и отвезти своего ребенка заниматься спортом с малых лет?

Сергей Шкруднев, глава администрации Фрунзенского района Минска:

У нас при школах имеются секции по объединениям, скажем так, по различным видам спорта, занятиям физической культуры, в том числе есть центры технического творчества, где дети также могут заниматься бесплатно. Те же и танцы, спортивное ориентирование, волейбол, мини-футбол – все эти виды спорта мы можем предложить для любого желающего в наших центрах дополнительного творчества. Как «Эврика», так и «Зорка». Например, в прошлом году мы открыли зал тяжелой атлетики на базе нашей «Зоркі», где сегодня занимаются 70 ребят. Понимая, что это олимпийский вид спорта, уже четыре воспитанника в этом году пошли в училище олимпийского резерва, то есть продолжают добрые традиции, историю этого вида спорта. И «Эврика», которую мы также открыли, – можно сегодня бесплатно заниматься волейболом, спортивным ориентированием. Для наших детей сегодня есть все возможности, а это, наверное, более тысячи объединений спортивных, которые мы можем детям оказать бесплатно сегодня для занятий. Мы понимаем, что сегодня занятия спортом – это здоровье, это занятость, это только плюсы. Екатерина Забенько:

Вы не сказали о том, что в школах тоже очень активно развивается спортивная база, спортивное направление. Вот вторая школа – там и бассейн, очень много различных секций. Сергей Шкруднев:

Да, 4 года – новая буквально школа. Сегодня ребята по плаванию занимают призовые места не только на районном, городском, но и на республиканском уровне. В то же время у нас сегодня есть группы для детей с особенностями психофизического расстройства. Екатерина Забенько:

Интеграции сегодня тоже огромное внимание уделяется. Александр Владимирович, на базе стадиона «Динамо» тоже много возможностей для воспитанников спортивных школ. Кто может к вам прийти? Как проходят эти тренировки?

Александр Бут-Гусаим, генеральный директор Национального олимпийского стадиона «Динамо»:

На сегодняшний момент на базе стадиона находится спортивная школа по дзюдо, боксу, футболу, стрельбе пулевой. Это как и городская школа, так и БФСО «Динамо». Открылось отделение по скалолазанию, то есть 7 спортивных школ. По направлениям занимаются на базе стадиона, чтобы в центре города имели возможность вот эти школы находить этих талантливых детей и использовать стадион и его возможности для тренировок. Екатерина Забенько:

Я хочу пригласить сюда воспитанников физкультурно-спортивного центра детей и молодежи Заводского района. Очень классный пример апгрейда, когда из гимназии получился вот такой замечательный физкультурно-спортивный детский центр, где могут тренироваться такие ребята. Как удалось реализовать эту задумку и какие возможности появились у детей?

Сергей Масляк, глава администрации Заводского района Минска:

На базе нашего центра сегодня функционируют 118 объединений по интересам, а это практически полторы тысячи ребят. До 2019 года база была расположена на улице Герасименко в довольно стесненных условиях. После того как мы ввели в эксплуатацию 25-ю гимназию, у нас освободилось довольно большое здание, и было принято решение, что наш центр будет перемещен на базу бывшего здания гимназии. Вот в течение двух лет проведена довольно серьезная работа в первую очередь по текущему ремонту. В этом году мы продолжили работу по наведению порядка на прилегающей территории. Выполнили работы по текущему ремонту стадиона. Сегодня это уже современный стадион. Появилась площадка для стритбола. И в планах у нас также обустройство теннисного корта, площадки для игры в стритбол, площадка для игры в большой теннис. Екатерина Забенько:

Мне очень понравилась концепция. То есть попробовать все и выбрать для себя самое важное, что ребенку понравится, что ему подойдет, там, где у него будут лучшие перспективы. Сергей Масляк:

Да, сегодня занятия в центре проводятся по 19 видам спорта. Они проходят на базе как самого центра, расположенного как на Краснослободской, так и на улице Герасименко, а также на базе 20 учреждений образования. Мы планируем в текущем и в следующем году открыть два новых направления. Это хоккей на траве и рукопашный бой. То есть уже будет возможность проводить занятия по 21 виду спорта, но мы планируем довести все-таки до 23-25.

Екатерина Забенько:

Из 60, которые представлены в Минске. То есть практически близитесь к половине этих видов спорта, которые в целом представлены сегодня в нашей стране. Сергей Масляк:

То есть это будет возможность ребенка, придя и чувствуя, что у него есть расположенность к легкой атлетике, перейти потом в бокс, потом в шахматы, шашки, тхэквондо, карате, баскетбол, волейбол. И все это делать в одном месте. Плюс благодаря поддержке наших предприятий Заводского района в феврале мы откроем обновленный зал бокса. Екатерина Забенько:

Давайте мы сейчас пригласим уже наших следующих героев сюда. Это, конечно же, футболисты. Александр Владимирович, подобные упражнения видите довольно часто, на ваших глазах многие ребята становились настоящими спортсменами и чемпионами. Какой совет, какое наблюдение, чтобы распознать будущего спортсмена с большой буквы?