Как преобразится стадион «Динамо? Рассказал Александр Бут-Гусаим
Спорт сегодня в Минске доступен на каждом шагу: велосипедные и лыжероллерные трассы, тренажеры под открытым небом и катки, стадионы, бассейны и настоящие дворцы. Приобщиться к активному образу жизни можно с малых лет. В Минске открыты 54 спортивных учреждения, где развивают 60 видов спорта. Почти 600 минчан регулярно тренируются. Об этом рассказали в программе «Большой город» на СТВ.
Екатерина Забенько, СТВ:
В предвкушении зимы, естественно, ждем расширения, новых возможностей благодаря лыжным трассам Заводского района и, конечно же, открытие мобильного катка, как позволит погода. Хотя слышали мы и очень надеемся, что когда-нибудь он станет круглогодичным.
Сергей Масляк, глава администрации Заводского района Минска:
На территории Заводского района расположен самый большой в стране открытый мобильный каток – более 4 тысяч квадратных метров. С 2018 года есть определенные проблемы в работе оборудования, поэтому было принято решение, и мы для себя определили три этапа возрождения, модернизации данного катка. Первый этап заключался в том, что мы монтировали искусственное покрытие с нанесением разметки и установки спортивного оборудования. Этот этап мы завершили, с сентября на катке можно играть в активные виды спорта. Там появилась площадка для волейбола, для мини-футбола, для стритбола и для бадминтона. Следующие этапы, эти предложения мы внесли в Мингорисполком, надеюсь, что они будут поддержаны, – это текущий ремонт, восстановление работоспособности холодильного оборудования и приобретение, техническая модернизация холодильных матов. Эти маты будут укладываться на уже смонтированное оборудование, намораживаться, и будет появляться лед. Третий этап – это установка кровли. Наиболее подходящим вариантом будет аналог навеса, который сегодня установлен рядом с Дворцом спорта, и там функционирует также мобильный каток.
Екатерина Забенько:
Так что, круглогодично будет работать?
Сергей Масляк:
Мы рассчитываем, что в зимнем сезоне 2024-2025 года он уже будет функционировать в полную мощность по своему прямому назначению.
Екатерина Забенько:
У кого больше и круче каток? Все-таки около «Чижовка-Арены» или около стадиона «Динамо»? Потому что я знаю, что и там, и там большие, крупные открытые катки.
Александр Бут-Гусаим, генеральный директор Национального олимпийского стадиона «Динамо»:
Тут немножко есть специфика, потому что «Динамо» – это самый большой именно синтетический каток. Синтетический каток – это все-таки специальный полимерный пластик. Да, на нем можно кататься и летом, и зимой, но все-таки по ощущениям это не то. Поэтому именно самый большой синтетический каток в Беларуси на стадионе «Динамо». А натуральный в Заводском районе.
Екатерина Забенько:
Но надо сказать, что при устойчивых отрицательных температурах он будет работать и в этом сезоне. О спортивных планах на сезон все очень ждут продолжения развития лыжероллерной трассы в лесопарковой зоне «Медвежино». Будет ли такое?
Сергей Шкруднев, глава администрации Фрунзенского района Минска:
Конечно, у нас в планах лыжную трассу превратить круглогодично и в лыжероллерную трассу. Это перспектива наша сегодня, проект имеется, планируется и прокат инвентаря спортивного. Сегодня лыжероллерная трасса основная – это проспект Победителей. Я думаю, что это будет в том числе такой объект, который будет конкурировать с Победителями.
Екатерина Забенько:
Александр Владимирович, а как зимует стадион «Динамо»? С вашей фантазией, мне кажется, вы там лыжников тоже скоро начнете запускать.
Александр Бут-Гусаим:
Да, это больше такой летний объект, но пробовали мы с лыжами. К сожалению, если мы запустим лыжи, то они начнут палки протыкать самое скоростное, который на сегодняшний момент есть в мире, покрытие для легкой атлетики.
Екатерина Забенько:
Все-таки пробовали с лыжами, да?
Александр Бут-Гусаим:
Пробовали, поэтому, к сожалению, лыж не будет, но на зимний сезон помимо фотостудии подводной съемки, наш скалодром. Конечно, будем развивать тему катания. Открыли в этом году и свой фуд-корт именно в таком фирменном стиле. Будет домашняя атмосфера, чтобы можно было на «Динамо» отдыхать и зимой. Ну и помимо этого, конечно, у нас грандиозные планы на следующий сезон. Лето – это и автомобильные выставки. Очень хочется повторить футбольный фестиваль, который был в 2021 году, с просмотром трансляции «Евро-2024», поэтому будем надеяться, что получится телевизионные права получить на трансляцию, потому что в 2021 году посетило 107 тысяч человек.
Екатерина Забенько:
Полюбившиеся киночетверги, надеюсь, тоже.
Александр Бут-Гусаим:
В следующем году мы постараемся болельщиков, зрителей, ценителей удивить в Минске, я надеюсь, что появится свой рок-фестиваль.
Екатерина Забенько:
Вы прям существенно расширили возможности стадиона «Динамо». То есть теперь это не только соревнования, концерты, это еще куча дополнительных возможностей, которые притягивают не только спортсменов.
Александр Бут-Гусаим:
Мы очень рады этому сотрудничеству с другими организациями. Президентский оркестр, стадион «Динамо» – и возник вот этот рок-фестиваль, который, надеюсь, в следующем году получится. Также хочется сделать что-то уникальное, что не делалось в нашей стране. И я думаю, все у нас получится, есть определенные наметки.
Екатерина Забенько:
Сергей Анатольевич, на территории Фрунзенсского района, если мы говорим о новых объектах, появились уникальные теннисные корты, они уже какое-то время работают, принимают любителей этого вида спорта. Как показало это время, пошли ли люди, с какими запросами, интересами, насколько это направление будет интенсивно развиваться дальше?
Сергей Шкруднев:
Прежде всего это направление современное. И сегодня, глядя на наших выдающихся спортсменов, Соболенко, Азаренко, наши дети, на них равняясь, в том числе хотят заниматься большим теннисом. И в январе этого года мы ввели теннисные корты по улице Матусевича. Восемь крытых теннисных кортов с современным покрытием, с хорошей материальной базой по восстановлению спортсменов в том числе. Есть тренажерный зал, есть зал для занятий гимнастикой, для занятий групповыми видами спорта, волейболом. То есть сегодня он может принимать все соревнования разного уровня, которые можно проводить, могут проводиться как индивидуальные занятия, так и группами. Эта данная база стала дополнением или вошла в состав нашего городского центра олимпийского резерва. Рядом он находится по Жудро. И эта вся инфраструктура сегодня позволяет готовить спортсменов различного уровня, в том числе дает возможность занятий теннисом каждому. Поэтому приглашаем, приходите, позанимайтесь. База достойная. Я уверен, что будущее у наших спортсменов есть. Самый главный эффект наших вложений – это здоровье. А здоровье – это будущее.
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