Как преобразится стадион «Динамо? Рассказал Александр Бут-Гусаим

Спорт сегодня в Минске доступен на каждом шагу: велосипедные и лыжероллерные трассы, тренажеры под открытым небом и катки, стадионы, бассейны и настоящие дворцы. Приобщиться к активному образу жизни можно с малых лет. В Минске открыты 54 спортивных учреждения, где развивают 60 видов спорта. Почти 600 минчан регулярно тренируются. Об этом рассказали в программе «Большой город» на СТВ. Екатерина Забенько, СТВ:

В предвкушении зимы, естественно, ждем расширения, новых возможностей благодаря лыжным трассам Заводского района и, конечно же, открытие мобильного катка, как позволит погода. Хотя слышали мы и очень надеемся, что когда-нибудь он станет круглогодичным.

Сергей Масляк, глава администрации Заводского района Минска:

На территории Заводского района расположен самый большой в стране открытый мобильный каток – более 4 тысяч квадратных метров. С 2018 года есть определенные проблемы в работе оборудования, поэтому было принято решение, и мы для себя определили три этапа возрождения, модернизации данного катка. Первый этап заключался в том, что мы монтировали искусственное покрытие с нанесением разметки и установки спортивного оборудования. Этот этап мы завершили, с сентября на катке можно играть в активные виды спорта. Там появилась площадка для волейбола, для мини-футбола, для стритбола и для бадминтона. Следующие этапы, эти предложения мы внесли в Мингорисполком, надеюсь, что они будут поддержаны, – это текущий ремонт, восстановление работоспособности холодильного оборудования и приобретение, техническая модернизация холодильных матов. Эти маты будут укладываться на уже смонтированное оборудование, намораживаться, и будет появляться лед. Третий этап – это установка кровли. Наиболее подходящим вариантом будет аналог навеса, который сегодня установлен рядом с Дворцом спорта, и там функционирует также мобильный каток. Екатерина Забенько:

Так что, круглогодично будет работать? Сергей Масляк:

Мы рассчитываем, что в зимнем сезоне 2024-2025 года он уже будет функционировать в полную мощность по своему прямому назначению. Екатерина Забенько:

У кого больше и круче каток? Все-таки около «Чижовка-Арены» или около стадиона «Динамо»? Потому что я знаю, что и там, и там большие, крупные открытые катки.

Александр Бут-Гусаим, генеральный директор Национального олимпийского стадиона «Динамо»:

Тут немножко есть специфика, потому что «Динамо» – это самый большой именно синтетический каток. Синтетический каток – это все-таки специальный полимерный пластик. Да, на нем можно кататься и летом, и зимой, но все-таки по ощущениям это не то. Поэтому именно самый большой синтетический каток в Беларуси на стадионе «Динамо». А натуральный в Заводском районе. Екатерина Забенько:

Но надо сказать, что при устойчивых отрицательных температурах он будет работать и в этом сезоне. О спортивных планах на сезон все очень ждут продолжения развития лыжероллерной трассы в лесопарковой зоне «Медвежино». Будет ли такое?

Сергей Шкруднев, глава администрации Фрунзенского района Минска:

Конечно, у нас в планах лыжную трассу превратить круглогодично и в лыжероллерную трассу. Это перспектива наша сегодня, проект имеется, планируется и прокат инвентаря спортивного. Сегодня лыжероллерная трасса основная – это проспект Победителей. Я думаю, что это будет в том числе такой объект, который будет конкурировать с Победителями. Екатерина Забенько:

Александр Владимирович, а как зимует стадион «Динамо»? С вашей фантазией, мне кажется, вы там лыжников тоже скоро начнете запускать. Александр Бут-Гусаим:

Да, это больше такой летний объект, но пробовали мы с лыжами. К сожалению, если мы запустим лыжи, то они начнут палки протыкать самое скоростное, который на сегодняшний момент есть в мире, покрытие для легкой атлетики. Екатерина Забенько:

Все-таки пробовали с лыжами, да?

Александр Бут-Гусаим:

Пробовали, поэтому, к сожалению, лыж не будет, но на зимний сезон помимо фотостудии подводной съемки, наш скалодром. Конечно, будем развивать тему катания. Открыли в этом году и свой фуд-корт именно в таком фирменном стиле. Будет домашняя атмосфера, чтобы можно было на «Динамо» отдыхать и зимой. Ну и помимо этого, конечно, у нас грандиозные планы на следующий сезон. Лето – это и автомобильные выставки. Очень хочется повторить футбольный фестиваль, который был в 2021 году, с просмотром трансляции «Евро-2024», поэтому будем надеяться, что получится телевизионные права получить на трансляцию, потому что в 2021 году посетило 107 тысяч человек. Екатерина Забенько:

Полюбившиеся киночетверги, надеюсь, тоже. Александр Бут-Гусаим:

В следующем году мы постараемся болельщиков, зрителей, ценителей удивить в Минске, я надеюсь, что появится свой рок-фестиваль. Екатерина Забенько:

Вы прям существенно расширили возможности стадиона «Динамо». То есть теперь это не только соревнования, концерты, это еще куча дополнительных возможностей, которые притягивают не только спортсменов. Александр Бут-Гусаим:

Мы очень рады этому сотрудничеству с другими организациями. Президентский оркестр, стадион «Динамо» – и возник вот этот рок-фестиваль, который, надеюсь, в следующем году получится. Также хочется сделать что-то уникальное, что не делалось в нашей стране. И я думаю, все у нас получится, есть определенные наметки.