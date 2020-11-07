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Раньше это был пришкольный интернат, теперь – комфортное жильё. Молодым специалистам Щучина вручили ключи от арендного жилья

07 ноября 2020 13:21
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Новости Беларуси. Ключи от арендного жилья 7 ноября получили молодые специалисты Щучина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

12-квартирное здание после масштабной реконструкции стало подарком к 7 ноября.

Раньше это был пришкольный интернат, теперь – комфортное жильё. Молодым специалистам Щучина вручили ключи от арендного жилья-1

Раньше это был пришкольный интернат, теперь – комфортное жильё. Молодым специалистам Щучина вручили ключи от арендного жилья-3

Раньше это был пришкольный интернат, теперь – комфортное жильё. Молодым специалистам Щучина вручили ключи от арендного жилья-5

В доме два варианта планировки жилплощади: это модные сегодня квартиры-студии и варианты с отдельной кухней. На первом этаже сделана колясочная, прачечная, где установлено несколько стиральных машин, а также комната для общего времяпрепровождения.

Раньше это был пришкольный интернат, теперь – комфортное жильё. Молодым специалистам Щучина вручили ключи от арендного жилья-8

Раньше это был пришкольный интернат, теперь – комфортное жильё. Молодым специалистам Щучина вручили ключи от арендного жилья-10

Когда-то это здание 1975 года постройки использовалось как пришкольный интернат, затем там занимались группы продленного дня. Год назад было решено провести серьезную реконструкцию и сделать современный арендный дом.

Счастливыми новоселами стали молодые педагоги, работники культуры, медики и милиционеры.

Раньше это был пришкольный интернат, теперь – комфортное жильё. Молодым специалистам Щучина вручили ключи от арендного жилья-13

Раньше это был пришкольный интернат, теперь – комфортное жильё. Молодым специалистам Щучина вручили ключи от арендного жилья-15

Светлана Болбач, медсестра общей практики поликлиники Щучинской ЦРБ:
Я здесь работаю уже год и четыре месяца. Работа мне очень нравится. Раньше я жила в общежитии, в общежитии не очень хорошем, потому что там удобства общие. А сейчас я буду жить в своей квартире, можно сказать, в которой я смогу сделать свой уголочек. Буду очень счастлива в ней, надеюсь.

Раньше это был пришкольный интернат, теперь – комфортное жильё. Молодым специалистам Щучина вручили ключи от арендного жилья-18

Алексей Садовский, председатель Щучинского райисполкома:
Сегодня такой подарок – мы открываем жилой дом после реконструкции – пришкольного интерната. Здесь 12 квартир.

Почему мы это делаем? В прошлом году на эту проблему очень серьезно обращал внимание глава государства. Только четверть молодых специалистов, приходя на первое рабочее место, имеют жилье. Ну а остальным приходится ютиться в съемном и не всегда в удачном – довольно ветхом жилье. Поэтому такая программа принята и в районе.

Раньше это был пришкольный интернат, теперь – комфортное жильё. Молодым специалистам Щучина вручили ключи от арендного жилья-21

Раньше это был пришкольный интернат, теперь – комфортное жильё. Молодым специалистам Щучина вручили ключи от арендного жилья-23

А чтобы укорениться на Щучинской земле, молодые специалисты символично заложили аллею новоселов. Придомовую территорию теперь украшают липы и клены.

# Государственная социальная политика # общество # Светлана Болбач # Алексей Садовский # Фотофакт

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