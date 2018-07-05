Абитуриенты смогут создавать личные кабинеты на сайте БГУ

Благодаря нововведению, поступающие смогут заранее заполнить заявление, электронную анкету и загрузить фотографию. Владельцы личного кабинета могут узнать о количестве абитуриентов и своих шансах стать студентом БГУ. Зайти в личный профиль на территории студгородка станет проще, с 11 июля здесь будет доступна Wi-Fi-сеть.

Вячеслав Молофеев, ответственный секретарь приемной комиссии БГУ:

Это является очень важным, потому что в условиях, когда возникает очень жесткий конкурс, нужно будет принимать решение, может быть переносить документы на другие специальности, в другой университет. Мы снабжаем абитуриентов полной информацией.