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В Минском районе провели торжественный молебен к 90-летию Университета гражданской защиты МЧС

27 сентября 2023 07:47
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Новости Беларуси. В честь 90-летия Университета гражданской защиты в храме Рождества Пресвятой Богородицы прошли торжественный молебен и церемония вручения хоругви, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минском районе провели торжественный молебен к 90-летию Университета гражданской защиты МЧС-1

Этот ритуал символизировал духовное благословение и поддержку церковью деятельности вуза, который занимает особое место в системе МЧС. Первое объявление о приеме, тогда во Всебелорусскую пожарно-техническую школу, в газетах появилось еще в 1933 году. После она трансформировалась в училище, потом и в институт. В университет первые курсанты подали документы в 2016 году. И вот знаковый юбилей.

В Минском районе провели торжественный молебен к 90-летию Университета гражданской защиты МЧС-4

Вадим Синявский, министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси:
Белорусская православная церковь нас учит добру, справедливости, любви, любви к ближнему, состраданию. Все это нашим спасателям присуще, мы в это закладываем какие-то сакральные вещи, которые нам помогают в решении задач по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

В Минском районе провели торжественный молебен к 90-летию Университета гражданской защиты МЧС-7

Вениамин, митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси:
Конечно, это взаимодействие нужно, потому что результат служения Отечеству достигается не только благодаря профессионализму и хорошей физической подготовке, но важна еще и мотивация.

В Минском районе провели торжественный молебен к 90-летию Университета гражданской защиты МЧС-10

Кульминацией торжества стал пронос хоругви и знамени Университета гражданской защиты перед строем. Это стало напоминанием о важности духовных традиций в профессиональной деятельности каждого спасателя.

# МЧС Беларуси # общество # Вадим Синявский # Митрополит Вениамин # Фотофакт

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