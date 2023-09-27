В Минском районе провели торжественный молебен к 90-летию Университета гражданской защиты МЧС

Новости Беларуси. В честь 90-летия Университета гражданской защиты в храме Рождества Пресвятой Богородицы прошли торжественный молебен и церемония вручения хоругви, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Этот ритуал символизировал духовное благословение и поддержку церковью деятельности вуза, который занимает особое место в системе МЧС. Первое объявление о приеме, тогда во Всебелорусскую пожарно-техническую школу, в газетах появилось еще в 1933 году. После она трансформировалась в училище, потом и в институт. В университет первые курсанты подали документы в 2016 году. И вот знаковый юбилей.

Вадим Синявский, министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси:

Белорусская православная церковь нас учит добру, справедливости, любви, любви к ближнему, состраданию. Все это нашим спасателям присуще, мы в это закладываем какие-то сакральные вещи, которые нам помогают в решении задач по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

Вениамин, митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси:

Конечно, это взаимодействие нужно, потому что результат служения Отечеству достигается не только благодаря профессионализму и хорошей физической подготовке, но важна еще и мотивация.