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В Минском парниково-тепличном комбинате вырастили около 230 тысяч тюльпанов

07 марта 2025 17:45
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Желтые, нежно-кремовые, оранжевые, классические бордовые и фиолетовые. В Минском парниково-тепличном комбинате к самому весеннему празднику в году вырастили около 230 тысяч тюльпанов. Это на 20 тысяч больше, чем в 2024-м, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Каждый сезон белорусские предприятия наращивают объемы производства цветочной продукции.

В Минском парниково-тепличном комбинате вырастили около 230 тысяч тюльпанов-2

Сергей Некрашевич, генеральный директор УП «Минский парниково-тепличный комбинат»:
Предприятие провело обновление 30 % роз 2017 года посадки. Свою эффективность розы дают на протяжении 5-6 лет.

В преддверии 8 Марта в Минске заработали 184 площадки по продаже цветов. Их столичные власти предоставили бесплатно. К товару есть важное требование: цветы должны быть выращены на территории Беларуси. Разрешения получили около 1200 продавцов со всей страны.

В Минском парниково-тепличном комбинате вырастили около 230 тысяч тюльпанов-4

Привезли мы около 40 сортов и 5000 цветков. Стоим по некоторым точкам в Минске. 

В Минском парниково-тепличном комбинате вырастили около 230 тысяч тюльпанов-6

Елена Нагорная, начальник главного управления торговли и услуг Мингорисполкома:
В соответствии с действующим законодательством в Республике Беларусь реализацию цветочной продукции на землях общего пользования имеют право осуществлять физические лица, которые подтверждают то, что продукция выращена на участках, соответствующим документом, справкой, которая выдается в местном исполнительном органе. Ну и при написании заявления получают разрешение. 

Всего же в Минске насчитывается свыше 600 цветочных магазинов разных форм собственности. Режим их работы сегодня и завтра будет продлен.

# Сергей Некрашевич # Цветы # Елена Нагорная # 8 Марта

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