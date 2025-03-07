В Минском парниково-тепличном комбинате вырастили около 230 тысяч тюльпанов

Желтые, нежно-кремовые, оранжевые, классические бордовые и фиолетовые. В Минском парниково-тепличном комбинате к самому весеннему празднику в году вырастили около 230 тысяч тюльпанов. Это на 20 тысяч больше, чем в 2024-м, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Каждый сезон белорусские предприятия наращивают объемы производства цветочной продукции.

В преддверии 8 Марта в Минске заработали 184 площадки по продаже цветов. Их столичные власти предоставили бесплатно. К товару есть важное требование: цветы должны быть выращены на территории Беларуси. Разрешения получили около 1200 продавцов со всей страны.

Сергей Некрашевич, генеральный директор УП «Минский парниково-тепличный комбинат»: Предприятие провело обновление 30 % роз 2017 года посадки. Свою эффективность розы дают на протяжении 5-6 лет.

Привезли мы около 40 сортов и 5000 цветков. Стоим по некоторым точкам в Минске.

Елена Нагорная, начальник главного управления торговли и услуг Мингорисполкома:

В соответствии с действующим законодательством в Республике Беларусь реализацию цветочной продукции на землях общего пользования имеют право осуществлять физические лица, которые подтверждают то, что продукция выращена на участках, соответствующим документом, справкой, которая выдается в местном исполнительном органе. Ну и при написании заявления получают разрешение.

Всего же в Минске насчитывается свыше 600 цветочных магазинов разных форм собственности. Режим их работы сегодня и завтра будет продлен.