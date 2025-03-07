Пробки на дорогах Минска достигли 9 баллов в преддверии 8 Марта

Теплая пятница в преддверии 8 Марта для жителей двухмиллионного Минска вылилась в весьма внушительные пробки на многих магистралях столицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 9 баллов – такова ситуация на дорогах во второй половине дня. Нормы движение очевидно достигнет ближе к полуночи.

Сокращенный рабочий день превратился в испытание для водителей и пассажиров: на главных проспектах и крупных улицах значительные заторы. Немалые задержки и в работе общественного транспорта – сбои до 30-50 минут. Еще один провоцирующий фактор – огромное количество машин у цветочных базаров. Большинство покупок пришлось на вторую половину дня и вечер.

Серьезные пробки этим вечером и на основных выездах из города. Многие решили совместить празднование 8 Марта с первым весенним пикником. Не мало и тех, кто в праздничный день намерен открыть дачный сезон.