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Пробки на дорогах Минска достигли 9 баллов в преддверии 8 Марта

07 марта 2025 17:20
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Теплая пятница в преддверии 8 Марта для жителей двухмиллионного Минска вылилась в весьма внушительные пробки на многих магистралях столицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 9 баллов – такова ситуация на дорогах во второй половине дня. Нормы движение очевидно достигнет ближе к полуночи.

Пробки на дорогах Минска достигли 9 баллов в преддверии 8 Марта-2

Сокращенный рабочий день превратился в испытание для водителей и пассажиров: на главных проспектах и крупных улицах значительные заторы. Немалые задержки и в работе общественного транспорта – сбои до 30-50 минут. Еще один провоцирующий фактор – огромное количество машин у цветочных базаров. Большинство покупок пришлось на вторую половину дня и вечер.

Серьезные пробки этим вечером и на основных выездах из города. Многие решили совместить празднование 8 Марта с первым весенним пикником. Не мало и тех, кто в праздничный день намерен открыть дачный сезон.

# Пробки # Пробки в Минске

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